Wegen des schlechten Wetters, muss die Colomanstraße in Schwangau länger gesperrt werden

Die Bauarbeiten hätten eigentlich vor den Pfingstferien abgeschlossen sein müssen.

29.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Eigentlich sollten die Arbeiten an der Colomanstraße in Hohenschwangau vor Pfingsten beendet sein. Nun teilt das Staatliche Bauamt Kempten aber mit: Die Arbeiten rund um die Erneuerung der Entwässerungs- und Versorgungsleitungen verzögern sich. Der Grund ist das anhaltend nasse Wetter seit Ostern.

Die Sperrung der Colomanstraße bei Schloss Neuschwanstein dauert länger

Entgegen der ursprünglichen Planung ist die Colomanstraße nun bis zu den Pfingstferien noch nicht befahrbar. Die Sperrung verlängert sich damit bis zum Abschluss der Asphaltierungsarbeiten.

Parken an Schloss Neuschwanstein: Zufahrt zu P2 ist möglich

Die Zufahrt zum Parkplatz P2 – Königsschlösser wird ab dem zentralen Platz Parkstraße von Süden kommend geöffnet, so dass auch über die Einfahrt in der Colomanstraße in den Parkplatz eingefahren werden kann. Der Durchgangsverkehr durch die Colomanstraße bleibt gesperrt