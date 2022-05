Cornelia Fischer aus Bernbeuren über ihre bipolare Störung und wie sie anderen Mut machen will: „Ich hatte Angst, nur zu reden“

Cornelia Fischer aus Bernbeuren leidet an einer bipolaren Störung. Damit will sie sich nicht verstecken, sondern anderen Mut machen. Nun schreibt sie ein Buch.

Von Silke Zink

09.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ohne Medikamente sind Cornelia Fischers Gefühle am Limit. Ganz oben oder ganz unten, lachen oder weinen, dunkel oder hell. Die zweifache Mutter aus Nachsee bei Bernbeuren leidet an einer bipolaren Störung. Ihr fehlt der normale Stimmungspegel. Stattdessen bewegt sie sich, wie der Name schon sagt, nur an zwei Polen. Fischer hat die beiden Gesichter ihrer Krankheit akzeptiert – besonders das dunkle. „Das Leben mit mir gleicht oft einem Pulverfass – niemand kann sagen, wann ich wieder einen Schub bekomme. Das ist dann wie mit einer schweren Grippe – da bist du sogar körperlich total am Ende“, sagt sie. Sie spricht über ihre Krankheit, weil sie anderen Erkrankten Mut machen möchte. Denn: Jeder Einzelne, der sich deswegen das Leben nehme – und das geschieht immer wieder –, sei einer zu viel. Sie möchte der Erkrankung das Stigma nehmen. „Es muss mehr darüber gesprochen werden, niemand sollte sich schämen, wegen der Diagnose Depression. Das ist eine Krankheit, wie ein gebrochenes Bein oder ein Herzinfarkt. Niemand ist davor gefeit“, betont Fischer.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.