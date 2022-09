Corona, Angst und Kreativität: Was jetzt der Musikszene hilft

Nachdem dieses Jahr zu wenig Publikum kam, planen die Veranstalter der VilsArt Klassik keine Neuauflage. Das wäre sehr schade.

Auch wenn die Säle wieder voll besetzt werden dürfen und bei Open Airs Tausende Schulter an Schulter stehen: Was die Corona-Pandemie im Kulturleben anrichtet, ist nach wie vor verheerend, auch im nahezu auflagenfreien Sommer 2022. Denn zumindest ein Teil des Publikums, das sich wohl selbst im Bereich einer Risikogruppe verortet, gehört eisern der Fraktion Vorsicht an. Viele Veranstalter berichten von einer anhaltend großen Zurückhaltung bei den Kartenkäufen.

Kulturfestspiele Königswinkel vertagt

Zu spüren bekamen das jetzt die engagierten Veranstalter des kleinen, aber feinen Festivals VilsArt Klassik. Am Fuß der Burgruine Vilsegg brachten sie sehr Hörenswertes in die idyllisch gelegene Kirche St. Anna – und blickten doch enttäuscht auf luftig besetzte Zuhörerreihen. So weit will es der Veranstalter der Kulturfestspiele Königswinkel im Füssener Festspielhaus mit ihrem pandemiebedrohten Termin im Herbst erst gar nicht kommen lassen: Er verschob die neue Auflage gleich auf nächstes Jahr. Vielleicht gibt es dann ja weniger Risiko – und weniger Angst.

Schulterschluss könnte helfen

Publikumsschelte wäre an dieser Stelle fehl am Platz. Zwar ist Angst kein guter Ratgeber und auch kein guter Begleiter in den Konzertsaal, hat sich aber evolutionstechnisch durchaus bewährt. Bleibt der Appell an die Politik, nicht nur Mineralöl- und Energiekonzernen durch die aktuell sehr schwierigen Zeiten zu helfen, sondern auch dem Lebens-Mittel Kultur. Und die Hoffnung auf kreative Ideen: Wie wäre im Kulturraum Allgäu-Außerfern ein Schulterschluss? Die VilsArt Classic nicht nur als Aperitif zu „Vielsaitig“, sondern als Teil eines gemeinsamen Ganzen? St. Anna als Gegenüber zum Kaisersaal? In Zeiten knapper Kassen ist Kooperation ohnehin ein Muss.