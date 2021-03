Corona in den Partnergemeinden von Pfronten und Seeg: Zwischen Ausgangssperre und Hoffnung

Ein Blick in die Partnergemeinden von Pfronten und Seeg in Frankreich und Italien offenbaren interessante Details. Wie die Freunde im Ausland die Krise sehen.

Von Erwin Kargus

10.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Coronakrise trifft alle. Und da fragt sich vielleicht so mancher im Ostallgäu, wie es gerade den Freunden in den Partnerorten in Frankreich und Italien ergeht, wie die Lage bei ihnen ist und welche Auflagen sie beachten müssen. Auf Bitte unserer Zeitung sprachen die jeweiligen Vertrauenspersonen miteinander.