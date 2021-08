Corona prägt Ablauf des Füssener Magnusfestes

Auf die Prozession in Füssen sowie die Verehrung der Reliquien muss verzichtet werden

26.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Füssen Da das Corona-Virus weiter das Leben bestimmt, findet das Magnusfest mit Auflagen statt, wie Füssens Stadtpfarrer Frank Deuring in einem Rundschreiben informiert. So sollten die Gläubigen rechtzeitig zum Patroziniumsgottesdienst in St. Mang am Sonntag, 5. September, 19 Uhr, kommen. Denn die Plätze sind beschränkt, da zwischen den Hausständen ein Abstand von zwei Sitzplätzen eingehalten werden muss. Während des Gottesdienstes ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Aus Platzgründen müsse man auch auf die Fahnenabordnungen verzichten. Der Pfarrer hofft, „dass wir im kommenden Jahr wieder zur Normalität finden“.



Die Wallfahrten nach St. Mang sind erlaubt. Teilnehmende seien angehalten, den Abstand einzuhalten. Auf die anschließende Prozession werde jedoch verzichtet. Gleiches gilt für die Verehrung der Reliquien, die normalerweise von den Gläubigen berührt werden. „Auch hier müssen wir wegen der Gefahr einer Verbreitung des Virus Abstand nehmen“, informiert Deuring. Der Segen über die Gemeinde werde mit dem Magnusstab erfolgen. Auch der anschließende Empfang sei nicht möglich.