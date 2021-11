Corona-Testzentren in Füssen: Alle Infos zu Standorten, Öffnungszeiten und Anmeldung

Wo kann ich in Füssen einen Corona-Schnelltest oder PCR-Test machen? Wann hat das Testzentrum geöffnet und wie läuft die Anmeldung? Ein Überblick.

30.11.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Wo kann ich mich in Füssen per Schnelltest oder PCR-Test auf Corona testen lassen? Wegen der gültigen 2G+- oder 3G am Arbeitsplatz-Regelungen ist die Nachfrage nach Coronatests massiv gestiegen. Doch wo in Füssen kann man einen Schnelltest oder einen PCR-Test machen?

Wir geben eine Übersicht über Teststationen, Anmeldung, Terminvergabe und Öffnungszeiten.

Standorte und Öffnungszeiten der Corona-Testzentren in Füssen

Testzentrum Ostallgäu Standort: Kemptener Str. 88 (Festplatz Füssen) Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags, 12.30 bis 18 Uhr Testart: Antigen-Schnelltest und PCR-Test (PCR-Tests werden nur bei angeordneten Tests und bei positiven Schnelltests durchgeführt.) Anmeldung: Die Testungen erfolgen nach Terminvergabe durch das Gesundheitsamt. Nutzen Sie dazu entweder die Online-Terminvergabe oder die Telefonnummer 08342/911 994. Sie erhalten dann einen festen Termin. Auf diese Weise werden Wartezeiten möglichst reduziert.



Teststation im Haus Hopfensee Standort: Höhenstraße 14 (Ortsteil Hopfen am See) Öffnungszeiten: täglich, 7 bis 11 Uhr und 16 bis 20 Uhr Testart: Antigen-Schnelltest Anmeldung: Terminvereinbarung online unter https://app.no-q.info/teststelle-haus-hopfensee/checkins



Stadtapotheke Standort: Reichenstraße 12 Öffnungszeiten: Termine für einen Corona-Test finden Sie unter www.terminland.de/stadtapotheke-fuessen/ Testart: Antigen-Schnelltest Anmeldung: Terminvereinbarung online unter www.terminland.de/stadtapotheke-fuessen/ oder telefonisch unter 08362/6252



Drei-Tannen-Apotheke Standort: Welfenstraße 1 Öffnungszeiten: Termine für einen Corona-Test finden Sie unter www.terminland.de/dreitannenapotheke/ Testart: Antigen-Schnelltest Anmeldung: Terminvereinbarung online unter www.terminland.de/dreitannenapotheke/ oder telefonisch unter 08362/6747



DLRG-Teststation (auch Drive-In) Standort: Moosangerweg 22 (ehemaliger OBI-Baumarkt) Öffnungszeiten: mittwochs, freitags und sonntags, 17 bis 18 Uhr Testart: Antigen-Schnelltest Anmeldung: Terminvereinbarung online unter https://fuessen.dlrg.de/corona-teststation/



Teststation im Best Western Plus Hotel Füssen (26. November bis 8. Dezember geschlossen) Standort: Augsburger Straße 18 Öffnungszeiten: Termine für einen Corona-Test finden Sie unter https://app.no-q.info/testzentrum-best-western-plus-fuessen/checkins#/4060/2021-08-20 Testart: Antigen-Schnelltest Anmeldung: Terminvereinbarung online unter https://app.no-q.info/testzentrum-best-western-plus-fuessen/checkins#/4060/2021-08-20

Teststation in Füssen West Standort: Welfenstraße 35 Öffnungszeiten: täglich, 18 bis 20 Uhr Testart: Antigen-Schnelltest Anmeldung: Terminvereinbarung online unter https://www.termin2go.com/de-DE/termin/corona-test-zentrum/fuessen/praxis-gewusst-wie



