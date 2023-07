Neues Team, neuer Name, neuer Spirit: Curlerinnen auf Füssen starten unter neuer Regie durch

Das deutsche Frauen-Curling steht vor einem großen Umbruch. Emira Abbes, Lena Kapp und Mia Höhne aus Füssen über ihre Ziele und die Lehren der Vergangenheit.

22.07.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Für das deutsche Frauen-Curling ist es Zäsur und Neubeginn gleichermaßen. Wenige Monate, nachdem das Nationalteam unter Daniela Jentsch (42) überraschend seine Auflösung verkündet hatte, hat sich in Füssen eine neue Mannschaft formiert. Sie wird angeführt von der 26-jährigen Emira Abbes als Skip (Kapitänin) und Lena Kapp. Die beiden Athletinnen des Curling Clubs Füssen sagen, es sei ein guter Zeitpunkt gekommen, um etwas Neues zu probieren. „Wir sind sehr happy mit dieser neuen Konstellation“, sagen Abbes und Kapp, die beide zuletzt für das Vorgängerteam auch bei der Weltmeisterschaft antraten. Jetzt gehen sie in Eigenregie an den Start.

Für ihr Projekt gewonnen haben sie als Mitspielerinnen Mia Höhne (22, ebenfalls Füssen) und Maike Beer (27, Hamburg).

Curling: Das ist das neu formierte Frauen-Team aus Füssen

In dieser Woche trainierten die vier erstmals gemeinsam in Füssen auf dem Eis. „Es war anfangs schon ungewohnt, nicht nur wegen den neuen Mitspielerinnen“, sagt Emira Abbes. „Denn wir standen über zwei Monate lang nicht auf dem Eis.“

Im Sommer liegt der Fokus für die Athletinnen auf der Grundlagen-Ausdauer. Und die vier wollen Trainingspraxis sammeln in der für sie noch sehr ungewohnten Teamkonstellation.

Nach dem Ende des Vorgängerteams Jentsch mit einer eher enttäuschend verlaufenen letzten Weltmeisterschaft (Platz zehn) kam bei den Curlerinnen vieles auf den Prüfstand. „Wir haben den Saison-Plan ziemlich entzerrt“, sagt Abbes. Statt wochen- und monatelangen Roadtrips wie früher geht es heuer lediglich einmal für vier Wochen nach Kanada. „Ansonsten haben wir Wert auf eine gute Mischung aus Training und einigen Events in Europa gelegt“, sagt Lena Kapp.

Neues Curling Team Abbes aus Füssen Von links Emira Abbes, Lena Kapp, Mia Höhne, Maike Beer. Bild: Benedikt Siegert

Team Abbes aus Füssen will Deutschland bei der Curling-EM vertreten

Denn ein ähnliches Pensum wie zuletzt mit Turnieren in China, Kanada, Japan und Skandinavien wäre für das neu gegründete Team Abbes auch gar nicht möglich. Denn die Mannschaft besteht neben Abbes, die Sportsoldatin ist, aus keinen Profis. Kapp, Höhne und Beer studieren in München, Augsburg und Hamburg. Eine Herausforderung – auch in räumlicher Hinsicht – für das neue Team. „Wir sind aber der Überzeugung, dass wir mit mehr Regenerationszeit ohne vieles Reisen womöglich sogar effektiver trainieren können als bisher“, sagen die Vier. Ob das Team von Anfang gleich als Nationalmannschaft für Deutschland gesetzt ist, steht noch nicht fest. Dafür ist es noch zu früh in der Saison.

Unter Druck setzen wollen sich die vier Frauen anfangs ohnehin nicht. Es wäre vermessen, mit den gleichen Zielen anzutreten wie zuletzt das Team Jentsch. Als Fernziel gilt die Europameisterschaft im schottischen Aberdeen. Dabei könnten sich die Füssenerinnen auch für die Weltmeisterschaft 2024 qualifizieren. Es würde die erste nach zehn Jahren sein, bei der der Deutsche Curling-Verband (DCV) ohne eine der Jentsch-Schwestern antritt. Eine Zäsur. Für Emira Abbes und Lena Kapp hingegen vor allem: ein Neuanfang.