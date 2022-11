Randsportart im Rampenlicht: Curling-Weltmeisterschaft steigt im Februar in Füssen

2023 wird in Füssen die Curling Junioren-WM stattfinden. Erwartet wird ein Tross von über 400 Leuten . Welche Mammutaufgabe auf die Organisatoren wartet.

05.11.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Es sind zwar nur zwei Besen. Doch sie erzählen eine Geschichte. Der eine, gefertigt aus Pferdehaar, erinnert an das Utensil eines Straßenkehrers. 35 Jahre ist er alt. Die weiß-orange Lackierung wirkt, als käme der Besen geradewegs vom Bauhof. „Damit haben wir angefangen“, sagt Andi Kapp. Also vor 35 Jahren, als in Füssen erstmals eine Curling Junioren WM ausgetragen wurde. „Und damit spielen die Athleten heute“, sagt der 54-Jährige und nimmt einen schwarzen Carbon-Stock in die Hand. Dessen Ende ziert ein mit Nylon überspannter Stil. So kommt er aktuell beim Curling zum Einsatz. „Wischer“ nennt man in der Sportart diejenigen, die dafür sorgen, dass der Stein möglichst gut im „House“, also dem kreisrunden Ziel platziert ist. Dabei ist der Besen ein elementares Hilfsmittel, erzeugt er doch einen dünnen Wasserfilm, wodurch der Lauf des Steines beeinflusst wird.

Curling WM der Junioren in Füssen: Das ist geplant

Ihm kommt also entscheidende Bedeutung zu, wenn vom 25. Februar bis 4. März wieder eine Weltmeisterschaft im Curling stattfinden wird. Rund 400 Athleten, Betreuer und Offizielle werden dann im Ostallgäu erwartet. „Wir wollen in einer Zeit, in der aus Energiespargründen an allem gespart wird, ein positives Zeichen setzen“, sagt Kapp. Er ist so etwas wie der treibende Motor hinter der Veranstaltung. Zog über Monate hinweg die Fäden, damit das Allgäu wieder Schauplatz einer solchen Großveranstaltung wird. Über eine viertel Millionen Euro teuer wird sie werden. Gemeinsam mit OK-Chef Elmar Hiltensberger steht Kapp seit langem im Kontakt mit Stadt, Land und Bund, um die nötige Unterstützung dafür zu bekommen.

Diese Teams gelten als Favoriten bei der Curling Junioren-WM in Füssen

Doch Kapp, einst Vizeweltmeister und Europameister, hat neben seiner Rolle als Organisator auch die Rolle des Trainers. Denn das Team um seinen Sohn Benny geht als einer der Favoriten in die Heim-WM. Schließlich sicherten sie sich heuer in Schweden den zweiten Platz. Doch inzwischen ist die Mannschaft aus Altersgründen neu formiert. „Wir müssen noch daran arbeiten, unsere ganze Leistung auszuschöpfen“, sagt Felix Messenzehl. Der Oberstdorfer wird auch zum deutschen Team gehören, das in Füssen um den Titel kämpfen soll. Johannes Scheuerl wird das Allgäuer Trio bei der WM in Füssen komplettieren. Die beiden restlichen Teammitglieder stehen noch nicht ganz fest. Bei den Frauen gibt es zwar einige Favoritinnen, doch auch hier gibt sich der Deutsche Curling Verband (DCV) noch bedeckt, was die Nominierung angeht.

Die Dachorganisation hat seit Jahren mit Existenzsorgen zu kämpfen. 2014 drohte sogar ein Entzug jeglicher Fördergelder. Doch kurz vor knapp lenkte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) doch noch ein. Curling bekommt weiter Subventionen. Bis Olympia 2026 ist die Zukunft gesichert. Sonst hätte die WM in Füssen erst gar nicht stattfinden können, da macht keiner der Verantwortlichen einen Hehl daraus.

„Solche Großveranstaltungen sind eine große Chance für uns, Werbung für diesen tollen Sport zu machen“, sagt Kapp. „Und vor allem auch, um Nachwuchs zu gewinnen.“

Curling Junioren WM in Füssen 2023 Stellten schon einmal das Logo vor: Felix Messenzehl (Teammitglieder der deutschen U21) sowie hinten von links Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier, Elmar Hiltensperger (OK-Chef), Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Andi Kapp, Sportbeauftragter Markus Gmeiner sowie Roland Jentsch, Vorsitzender CC Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Curling expandiert, kämpft aber in Deutschland weiter um seine Existenz

Lesen Sie auch

Gasrechnung von einer halben Million: Zukunft der Eisstadien in Füssen auf der Kippe? Füssen

Zwar ist Curling mit inzwischen 86 nationalen Verbänden die weltweit am stärksten wachsende Wintersportart. Doch der DCV ist und bleibt die kleinste Stimme im deutschen Wintersport. „Curling steht leider häufig im Schatten anderer Athleten, auch in Füssen“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Die WM in der Stadt solle dem Sport zu einer großen Bühne verhelfen, die er auch verdient. Und letztlich wird auch Füssen von der Veranstaltung profitieren. Mit geschätzt 3000 zusätzlichen Übernachtungen und weltweiter Medienpräsenz zum Beispiel. Aber auch mit den Nachweis, dass der Bundesstützpunkt im Allgäu weiterhin an der richtigen Stelle steht. Denn immer wieder wird an den hohen Kosten der Eisflächen in Füssen gemäkelt.

Das Motto der WM steht übrigens auch schon fest: „Meilensteine spielen.“ Und auch der Besen darf dabei natürlich nicht fehlen – aus Nylon wie bereits erwähnt und nicht mehr aus Pferdehaar wie 1988 bei der letzten WM in Füssen.