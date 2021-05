Warum sich der Füssener Bauausschuss so intensiv mit einer Dachgaube beschäftigt. Und was die Kreisbehörde und die Fachleute sagen.

11.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Das schmale Häuschen ist in den 1950er Jahren entstanden und soll für eine bessere Nutzung des Dachgeschosses etwas breitere Schleppgauben erhalten. Kein Problem, sollte man meinen. Das sahen die meisten Mitglieder des Füssener Bauausschusses allerdings anders. Denn das Haus am Faulenbachgässchen gehört zum unter Schutz stehenden Ensemble der Altstadt und liegt in der Nachbarschaft eines der bedeutendsten nationalen Kulturdenkmäler Deutschlands: das ehemalige Kloster St. Mang.