Dank Adventssingen in Nesselwang werden Wünsche wahr

Erste Veranstaltung in Nesselwang erbringt 1210 Euro Spenden für ASB-Wünschewagen. Die Idee dafür hatte das Ehepaar Gschwend.

19.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Zum ersten Mal hat in diesem Jahr in der Nesselwanger Kirche St. Andreas ein Adventssingen stattgefunden. Fünf Gruppen unterhielten die Besucher an dem Abend mit ihrer Musik. Die Zuhörer konnten dabei für einen guten Zweck spenden. Richard Gschwend, Mitorganisator des Abends, hat das Geld nun an den ASB-Wünschewagen übergeben.

Entspannt Gutes tun

Zusammen mit seiner Frau Barbara hatte Gschwend schon vor zwei Jahren die Idee, ein Adventssingen für einen guten Zweck in Nesselwang zu veranstalten. Corona verhinderte dies jedoch. Diesen Advent fand das Konzert dann in Kooperation mit dem Kirchenchor Nesselwang statt. „Ich finde die Idee schön, dass man mal eine Stunde zur Ruhe kommt, der Musik lauscht und dabei mit seiner Spende sogar noch etwas Gutes tun kann“, sagt Gschwend.

Gemeinsam mit seiner Frau bildet er das „Jodlerduo Gschwend“. Die beiden traten an dem Abend neben dem Kirchenchor, den Alphornbläsern Nesselwang, der Stubenmusik „Drei mit Freud drbei“ und Regina Baiz an der Steirischen Harmonika auf.

Vom Andrang bei der Veranstaltung war er begeistert. „Ich war fast sogar überrascht, wie viele Leute da waren und wie viel Geld letztlich zusammengekommen ist“, sagt Gschwend.

Neuauflage ist geplant

Gemeinsam mit Gottfried Allgaier, dem Leiter des Kirchenchors, übergab er dem „Wünschewagen“ 1210 Euro. Das Projekt, das vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) organisiert wird, erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Wunsch oder Lebenstraum. „Ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar für alle, die beim Konzert waren und so viel gespendet haben“, freute sich Gschwend rückblickend über den Abend. Eine Neuauflage sei im kommenden Jahr deshalb definitiv geplant, verspricht er.