Das alte Schulhaus in Lechbruck: Wo Generationen von Schülern paukten

Vor 120 Jahren wurde das alte Schulhaus in der Lechbrucker Ortsmitte erbaut. Vor zehn Jahren wurde es abgerissen. Ein Blick in die Schulgeschichte eines Dorfes.

08.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Schön? Nein, eher nicht. Aber das alte Lechbrucker Schulhaus war dominant und stach ins Auge. Generationen von Lechbruckern, Roßhauptenern und Premern können sich bestimmt noch an den viergeschossigen, angegrauten Kasten in der Ortsmitte an der Schongauer Straße erinnern. Beinahe 100 Jahre lang paukten dort Schülerinnen und Schüler aus den drei Gemeinden mehr oder weniger Wichtiges für ihr späteres Leben. Im Jahr 1903 – vor 120 Jahren also – wurde das Gebäude erbaut. Ab 2002 wurde es nicht mehr als Schule genutzt und vor zehn Jahren wurde es abgerissen. Bis dahin war es ein langer Weg.

