"Endlich wieder Bezirksmusikfest" im Ostallgäu: So war das Fest-Wochenende in Rückholz

Nach zweijähriger Corona-Pause sind in Rückholz 39 Musikkapellen zusammengekommen. Im Artikel gibts die besten Bilder des großen Festes.

10.07.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Musikkapelle Rückholz war die 900 Einwohner starke Gemeinde zum ersten Mal Ausrichter des mittlerweile 33. Musikfestes im Bezirk III Füssen.

Das dreitägige Bierzelt startete am Freitag mit einem Sternmarsch der Nachbarkapellen und einem anschließenden Stimmungskarussell. Am Samstag ging es beim Partyabend mit „Gehörsturz“ und „Brasserie“ so richtig ab. Der Festsonntag begann mit einem feierlichen Gottesdienst im Zelt, gefolgt vom Frühschoppen mit der Harmoniemusik Nesselwang.

39 Musikkapellen aus vier der 17 Bezirke des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes traten auf

Um 13 Uhr trafen sich die 39 Musikkapellen aus vier (Füssen, Marktoberdorf, Kempten, Sonthofen) der insgesamt 17 Bezirke des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) zum Massenchor unterhalb der Pfarrkirche St. Georg. Auf dem Programm standen die traditionellen Stücke: die „Deutschlandhymne“ (dirigiert von Bezirksdirigentin Alexandra Böhling), die „Bayernhymne“ (Michael Neher, zweiter Dirigent von der Musikkapelle Rückholz) und der „Schwabenhymnus“ (Bezirksdirigent Robert Schweiger). Das erste Musikstück „Laridah“ (ASM-Präsident Franz Josef Pschierer) war den Ehrenmitgliedern und dem 95-jährigen Ehrendirigenten Benedikt Möst des Musikvereins Rückholz gewidmet. Das eher ungewöhnliche Stück „Tage wie diese“ war ein Wunsch des Rückholzer Dirigenten Georg Miller speziell für das erste Musikfest nach der zweijährigen Corona-Pause.

Viele Musikkapellen - unter anderem aus Rückholz, Schwangau, Trauchgau, Lengenwang - nahmen am Bezirksmusikfest teil. Von Freitag bis Sonntag wurde für die zahlreichen Besucher viel geboten.

Zahlreiche Besucher verfolgten das Fest in Rückholz

„Endlich wieder Bezirksmusikfest“, sprach Schirmherrin und Landrätin Maria Rita Zinnecker den Musikern und Musikliebhabern aus der Seele. Um 14 Uhr begann am Sonntag der Umzug, der von der Haupt- über die Raiffeisenstraße und über die Seeger Straße zurück zum Festzelt führte. Das Wetter hielt und so säumten die zahlreichen Zuschauer die Straßen und verfolgten die 54 Zugnummern der 2.000 Mitwirkenden. Darunter waren 39 Musikkapellen, der Trommlerzug aus Prem, neun Festwagen und fünf Fußgruppen. Beim Sternenmarsch am Freitag trafen die Musikkapellen nacheinander aus verschiedenen Richtungen am Dorfplatz ein. Bürgermeister Franz Erl bedankte sich bei allen Helfern. (mit Xaver Boos)

