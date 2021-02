Das Ende des „Wochenbett-Tourismus“: Was bringt das Besuchsverbot nach der Geburt?

Besuche im Kreißsaal sind derzeit nur sehr begrenzt erlaubt. Was anfangs auf Widerstand stieß, birgt jedoch auch Vorteile für Eltern und Pflegepersonal.

07.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Schwangere Frauen haben es in der Pandemie nicht leicht. Fehlender persönlicher Austausch mit anderen Schwangeren und ein ständiges Risiko an Corona zu erkranken. Setzen die Wehen ein, dann hat auch der Partner eine Hürde vor sich. Nur wenn der Corona-Schnelltest in negativer Hinsicht geschafft ist, darf man nach 15 Minuten zu seiner Frau. 15 Minuten, weil es etwa solange dauert, bis der Schnelltest ausgewertet wurde. Um weiteren Hürden entgegenzutreten, hat sich die Gynäkologie Füssen angepasst.