Das Ende einer Ära bei den Elektrizitätswerken Reutte

Vorstand Michael Hold ist nach 40 Jahren Zugehörigkeit ausgeschieden. Sein Nachfolger ist Richard Alber.

Bei den Elektrizitätswerken Reutte (EWR) ist eine Ära zu Ende gegangen: Nach 40 Jahren EWR-Zugehörigkeit nahm Michael Hold nun seinen Abschied. Im April folgte ihm Richard Alber als kaufmännischer Vorstand nach. Er wird mit Dr. Christoph Hilz die Geschicke der EWR AG leiten.

In der Buchhaltung gestartet

Nach seinem Handelsschulabschluss startete Hold 1982 seine Karriere als kaufmännischer Angestellter in der EWR-Buchhaltung. Schnell wurde klar, dass er zu mehr berufen ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Sein erstes Großprojekt zu dieser Zeit war die Einführung der EDV in den kaufmännischen Abteilungen.

Ab diesem Zeitpunkt ging es steil bergauf. 1994 wurde Hold Leiter der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen und 2001 Geschäftsführer der deutschen Gastochter EAO. 2014 wechselte Michael Hold direkt an die Unternehmensspitze und wurde kaufmännischer Vorstand der Reutte Holding AG beziehungsweise der Elektrizitätswerke Reutte AG, gemeinsam mit Vorstandskollegen Dr. Christoph Hilz und dem zu früh verstorbenen Klaus Schmitzer.

Viele Umstrukturierungen miterlebt

Die Jahre an der Firmenspitze waren geprägt von vielen Veränderungen, Umstrukturierungen sowie Firmenbeteiligungen, wie an der Telenet Systems oder der Stocker Technik. Nach dieser langen Zeit der EWR-Zugehörigkeit möchte Hold nun einen neuen Weg einschlagen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete er sich im Beisein seiner langjährigen Kollegen und Kolleginnen.

Zum Abschied resümierte Michael Hold: „Es war eine sehr schöne Zeit, auf die ich gerne zurückblicken werde. Für mich ist es nun an der Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen.“ Richard Alber folgt ihm als kaufmännischer Vorstand der Elektrizitätswerke Reutte AG nach und leitet nun gemeinsam mit Dr. Christoph Hilz die Konzerngruppe.

