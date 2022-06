Rund um seinen Todestag am 13. Juni tagen jedes Jahr die „Freunde König Ludwig II.“ im Königswinkel. Nicht alle Thesen der Referenten finden in Füssen Zustimmung.

12.06.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Am 136. Todestag von König Ludwig II., der am 13. Juni 1886 starb, wird eines deutlich: Der Märchenkönig ist unsterblich! Zumindest bei seinen zahlreichen Anhängern und selbst ernannten Freunden. Viele Gemeinschaften halten das Andenken an den Bayerischen Monarchen hoch. Basierend auf historischen Fakten und gegen den zunehmenden Kitsch-Kommerz-King fungieren sie als Gralshüter ihres schillernden Schatzes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.