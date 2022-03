Das historische „Fiassar Osterspiel“ lebt wieder auf

Die Urfassung aus dem 15. Jahrhundert wird erstmals seit der Säkularisation an drei Abenden wieder in der Stadtpfarrkirche St. Mang in Füssen gezeigt.

19.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Stadtpfarrer Frank Deuring ist voller Vorfreude auf ein besonderes kulturelles Ereignis: Das Füssener Osterspiel nach der Urfassung von 1450 wird in der Stadtpfarrkirche St. Mang gleich drei Mal aufgeführt. Premiere ist am Ostermontag, 18. April. Es folgen – ebenfalls um 19.30 Uhr – danach Aufführungen am Samstag, 23. April, und am Weißen Sonntag, 24. April. „Durch 30 Mitwirkende, viele aus Füssen, wird es möglich, die Auferstehungsgeschichte zu erzählen“, sagt Regisseurin Miriam D. Westerdoll vom Theater- und Kulturverein.

Ein Projekt vieler Partner

Weitere Partner, die hoch motiviert die Szenen des „Fiassar Osterspiels“ wieder zum Leben zu erwecken, sind die Pfarreiengemeinschaft Füssen und die Universität Augsburg. Einzelne Darsteller, Musiker und Sänger – darunter Profis aus unterschiedlichen Ensembles - proben derzeit das Zusammenspiel im Feuerhaus am Brotmarkt und in der Stadtpfarrkirche St. Mang. Veranstalter ist das Allgäuer Heimatwerk. Zu diesen drei Musiktheaterabenden wird im Rahmen des Bundesprojekts „Landkultur“ eingeladen.

„Das Stück steht und im Vorverkauf gibt es jetzt Karten“, teilt Richard Hartmann vom Allgäuer Heimatwerk mit. Gemeinsam mit dem Münchner Professor Klaus Wolf (wissenschaftliche Begleitung) gilt Hartmann als Motor der Aufführungen, die sich in ein kirchliches und ein weltliches Spiel teilen.

Texte aus den "verbotenen Evangelien"

„Mit den lateinischen Worten „silete, silete – silencium habete!“ (schweige, schweige, halte still!) beginnt das heilige Spiel, das Mönche des Benediktinerklosters St. Mang in der damals noch nicht barockisierten Kirche aufgeführt hatten“, berichtet die Regisseurin und fährt fort: „Mit der Säkularisierung verschwand das Theatrum Sacrum aus der Öffentlichkeit. Nun können wir es erstmals wieder am Originalschauplatz aufführen, wobei Dialekt und Hochdeutsch gesprochen wird.“ Zusätzliches Interesse weckt Miriam D. Westerdoll mit dem Hinweis auf eine „derbe Szene“ wie der „Höllenfahrt“. Hierfür fänden Textpassagen aus den „verbotenen Evangelien“ Verwendung.

Berührend ist eine andere Szene: Die „Marienklage“, auf die Mariam D. Westerdoll hinweist. Zu den drei Darstellerinnen gehört Anja Mayr aus Hopfen am See, bekannt als Sängerin der Rockgruppe Sixties Desaster. Das historische Osterspiel ist aber als Musiktheater selbstverständlich rein klassisch ausgerichtet: Der Chor „Cantus München“ tritt zwischen den Szenen auf.

Es handelt sich um kein Passionsspiel, wie es in Bayern Tradition hat. Im Zentrum steht die Auferstehung Christi als frohe Botschaft. „Das Spiel findet vor dem Altar und im gesamten Kirchenraum der Basilika statt“, sagt Hartmann. Er selbst führt als Erzähler von Szene zu Szene.

Bekannte Gesichter aus Füssen

Die Zuschauer aus dem Füssener Land werden dabei bekannte Gesichter entdecken. So wird eine gemischte Darstellergruppe um Thomas Schinagl aus der Schindau in der Brunnengasse der Altstadt zu erleben sein. Zur Gruppe gehört der bekannte Zitherspieler Magnus Lipp, der für die Texte der sogenannten „Ständesatire“ zuständig ist und Kaiser Maximilian darstellt. Mit dabei als Instrumentalistin ist die Nachfolgerin von Albert Frey auf der Kirchenmusiker-Stelle: Helene von Rechenberg.

Das Ensemble widmet das heilige Spiel der einheimischen Künstlerfamilie Lorch, „Kirchenmalern auf höchstem Niveau“, wie Hartmann unterstreicht. Hohes Niveau garantiert Gerhard Werlitz, der die Rollen „Jesus“ und „Teufel“ übernommen hat, wie die Regisseurin bekannt gibt. Werlitz erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei den Augsburger Domsingknaben, denen er als Alt, später als Tenor angehörte. Heute ist er Mitglied im Opernchor des Staatstheater Augsburg und kommt den vielseitigen Soloverpflichtungen in Oper, Operette und Musical nach. Das Füssener Publikum darf sich auf seine Gesangskunst freuen.