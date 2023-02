Die 86-jährige Elisabeth Korn stellt seit 25 die Allgäuer Zeitung in Füssen zu

In den 25 Jahren als Zustellerin hat sie so manches erlebt. Sie erinnert sich an einen merkwürdigen Fuchs und einen Einbruch. Ans Aufhören denkt sie nicht.

01.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Da waren einige Bewerber, doch sie hat den Job vor 25 Jahren bekommen. Seitdem ist Elisabeth Korn Zustellerin für unsere Zeitung. Und nicht nur das: Mit 86 Jahren ist sie die älteste Zustellerin im Füssener Land. Jede Nacht bepackt sie die Taschen ihres Fahrrads mit über 80 Zeitungen und fährt dann ihre gewohnte, 1,5-stündige Runde in Füssen-West. Heute feiert sie ihr 25-jähriges Jubiläum.

80 bis 90 Zeitungen täglich

Zu Beginn trug sie fast 200 Exemplare täglich aus, erinnert sich Korn. Heute seien es immer noch zwischen 80 und 90 Zeitungen. „Jetzt habe ich schon seit Jahren eine wunderbare Tour“, findet die 86-Jährige. Die meistert sie seit jeher mit ihrem Dienstfahrrad. Das habe Korn schon mit 60 Jahren bekommen. Im Winter habe sie es auch schon mit einem Schlitten probiert, mit dem Rad sei es aber immer am besten gegangen. Manchmal müsse sie es über Schneehaufen schieben, das sei jedoch kein Problem.

"Das Alter spielt für mich keine Rolle"

Auch privat steige Korn gerne aufs Fahrrad. Vor zwei Jahren sei sie noch große Touren gefahren, über Hopfen und Pfronten, bis nach Vils. „Aber kein E-Bike“, betont Korn. Das halte sie fit, genauso wie das Zustellen. Oft werde sie gefragt, wann sie denn aufhören möchte. „Das Alter spielt für mich keine Rolle“, sagt sie. Das Austragen mache ihr viel Spaß und sie genieße es, in der Nacht draußen unterwegs zu sein. Und an Weihnachten bekomme sie oft nette Karten, als Dank für ihre Zuverlässigkeit. Verschlafen habe sie in den 25 Jahren nur ein Mal, sagt Korn.

„Das ist so schön, wenn man alt und zufrieden und noch so gesund ist“, freut sie sich. Deshalb will die 86-Jährige die Allgäuer Zeitung noch solange es ihr möglich sei austragen.

Viel erlebt in 25 Jahren

Korn erinnert sich unter anderem an einen dreibeinigen Fuchs, der sie tagelang beim Zustellen begleitet habe und dann auf einmal verschwand oder einen Einbruch, den sie beobachtet und dann der Polizei gemeldet habe.

Gerne denke sie auch an die gemeinsamen Ausflüge mit den anderen Zustellern und Zustellerinnen zurück, sagt Elisabeth Korn. Zum Beispiel zur Freilichtbühne nach Altusried. Für Korn fühlen sich die 25 Jahre gar nicht so lange an, sagt sie. Das komme daher, dass ihr das Zustellen so gut gefalle.