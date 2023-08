Das Marktfest in Nesselwang bietet für jede Generation etwas

Dass pünktlich zum Beginn die Sonne zum Vorschein kommt, lockt viele zur Alpspitzhalle. Was für die kleinen Gäste so alles geboten war.

07.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Pünktlich zum Beginn des Marktfests am Samstag in Nesselwang kam die Sonne hinter den Wolken zum Vorschein. Dies lockte gleich viele Gäste zur Alpspitzhalle. Dort erwarteten sie verschiedenen Stände von Nesselwanger Vereinen und Caterern, welche für die Verköstigung der Gäste zuständig waren. Beim Skiklub Nesselwang gab es neben der klassischen Bockwurst und Pommes auch etwas für Vegetarier mit einer Reis-Gemüsepfanne, Kaffee und Kuchen bot der Fußballclub im Foyer der Alpspitzhalle an.

Treffpunkt für Jung und Alt

Das Marktfest, ein Treffpunkt für Jung und Alt, bot für jede Generation etwas: Zum Auftakt spielte die Harmoniemusik Nesselwang flotte Blasmusik. Nach seiner Begrüßung der vielen Mitwirkenden und anwesenden Gäste begab sich Bürgermeister Pirmin Joas zum traditionellen Bieranstich. Begleitet von Uwe Söder von der Harmoniemusik und Niklas Zötler von der Brauerei, schlug er mit zwei gezielten Schlägen den Zapfhahn ins vorbereitete Fass, somit war das Fest offiziell eröffnet. Die ersten Gläser mit dem Gerstensaft wurden ausgeschenkt und an die umliegenden Tische verteilt.

Zauberer zeigt Tricks

Währenddessen begann in der Halle für die jüngeren der Zauberer mit seinen Tricks, daneben war noch die Hüpfburg aufgebaut, dort konnten sich die jüngeren Besucher austoben. Während bereits die Showband Allgäu Wind die Bühne für die abendliche Party vorbereitete.