Neue Pächter für Füssener Hütte gefunden

Für die Füssener Hütte hat neue Pächter. Das Wirtspaar Melanie Kerpf und Matthias Nack verlässt dagegen das Raintal. Wer ab der kommenden Saison übernimmt.

20.10.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Die Nachfolger für Melanie Kerpf und Matthias Nack, die nach sechs Jahren als Pächter der Füssener Hütte aufhören, sind jetzt verkündet worden. Im Füssener Hauptausschuss wurde mitgeteilt, dass Verena Galloner und Thomas Schneider die Pacht übernehmen. Der notarielle Pachtvertrag sei mittlerweile unterzeichnet, teilte die Stadtverwaltung in der Sitzung mit.

Das sind die neuen Pächter der Füssener Hütte

Ab der neuen Saison pachten Verena Galloner und Thomas Schneider die Füssener Hütte. Sie haben im Sommer 2022 die Pacht der Höfener Alm übernommen und diese bis vor Kurzem bewirtschaftet. Die Hütte liegt in der Nähe der Hahnenkamm-Bergstation bei Reutte (Tirol). Galloner und Schneider boten in der Hüte Brotzeit, warme Gerichte und Süßspeisen an. Außerdem unterhielten sie in der Höfener Alm ein Matratzenlager mit elf Schlafplätzen. Sie bringen damit also bereits Hüttenerfahrung mit.

Darum haben die alten Pächter der Füssener Hütte aufgehört

Wie berichtet, mussten die alten Pächter die Füssener Hütte aus familiären Gründen aufgeben. Wie Melanie Kerpf unserer Redaktion im September sagte, brauche der mittlerweile zwei Jahre alte Sohn Moritz viel mehr Aufmerksamkeit. Zudem erwarten sie und Matthias Nack Nachwuchs. "Zwei Kleinkinder wären neben dem Hüttenbetrieb einfach zu viel", so Kerpf.

Bilderstrecke

Saisonstart auf der Füssener Hütte im Raintal

1 von 12 Kissen beziehen im Akkord: "Ich bin die Lagertante", lacht Wirtin Melanie Kerpf. Bild: Mark Bihler Kissen beziehen im Akkord: "Ich bin die Lagertante", lacht Wirtin Melanie Kerpf. Bild: Mark Bihler 2 von 12 Die Spülmaschine überwintert im Keller, im Frühjahr muss sie wieder in die Küche gewuchtet werden. Bild: Mark Bihler Die Spülmaschine überwintert im Keller, im Frühjahr muss sie wieder in die Küche gewuchtet werden. Bild: Mark Bihler 3 von 12 Mit einem Helfer stellt Matthias Nack das Kreuz vor der Hütte zum Saisonstart auf. Bild: Mark Bihler Mit einem Helfer stellt Matthias Nack das Kreuz vor der Hütte zum Saisonstart auf. Bild: Mark Bihler 4 von 12 Beliebte Tour: Von der Füssener Hütte geht es unschwer auf die Große Schlicke. Bild: Mark Bihler Beliebte Tour: Von der Füssener Hütte geht es unschwer auf die Große Schlicke. Bild: Mark Bihler 5 von 12 Die Füssener Hütte liegt auf 1550 Metern Höhe im Raintal. Bild: Mark Bihler Die Füssener Hütte liegt auf 1550 Metern Höhe im Raintal. Bild: Mark Bihler 6 von 12 Hüttenwirt Matthias Nack hängt die Fensterläden nach dem Winter ein. Bild: Mark Bihler Hüttenwirt Matthias Nack hängt die Fensterläden nach dem Winter ein. Bild: Mark Bihler 7 von 12 Mehr warmes Wasser: Die Hütte bekam für die neue Saison einen größeren Gastank im Boden installiert. Bild: Mark Bihler Mehr warmes Wasser: Die Hütte bekam für die neue Saison einen größeren Gastank im Boden installiert. Bild: Mark Bihler 8 von 12 Die Füssener Hütte ist bei Mountainbiker ein beliebtes Ziel. Bild: Mark Bihler Die Füssener Hütte ist bei Mountainbiker ein beliebtes Ziel. Bild: Mark Bihler 9 von 12 Sechs Jahre lang bewirteten Melanie Kerpf und Matthias Nack (mit Sohn Moritz) im Sommer die Füssener Hütte. Bild: Mark Bihler Sechs Jahre lang bewirteten Melanie Kerpf und Matthias Nack (mit Sohn Moritz) im Sommer die Füssener Hütte. Bild: Mark Bihler 10 von 12 Der Hausberg der Füssener Hütte: Der Gimpel. Bild: Mark Bihler Der Hausberg der Füssener Hütte: Der Gimpel. Bild: Mark Bihler 11 von 12 Und der Blick vom Gimpel hinunter: Die Füssener Hütte (links). Rechts: Die Otto-Mayr-Hütte des DAV. Bild: Mark Bihler Und der Blick vom Gimpel hinunter: Die Füssener Hütte (links). Rechts: Die Otto-Mayr-Hütte des DAV. Bild: Mark Bihler 12 von 12 Die Füssener Hütte verfügt über 60 Betten. Bild: Mark Bihler Die Füssener Hütte verfügt über 60 Betten. Bild: Mark Bihler 1 von 12 Kissen beziehen im Akkord: "Ich bin die Lagertante", lacht Wirtin Melanie Kerpf. Bild: Mark Bihler Kissen beziehen im Akkord: "Ich bin die Lagertante", lacht Wirtin Melanie Kerpf. Bild: Mark Bihler

