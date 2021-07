Das Theater geht weiter - mit Uli Pickl

Auch wenn Uli Pickl nicht mehr Wirt ist, tritt er mit seiner Truppe weiterhin auf. Das neue Stück ist schon in Arbeit. Welche Änderungen Besucher erwarten.

17.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Zwar ist Uli Pickl seit kurzem nicht mehr Pächter des Hauses Hopfensee. Mit seiner Hopfenseebühne bespielt er aber weiter die seit mehr als 20 Jahren für Volkstheater genutzte Bühne des Hauses an der Hopfener Höhenstraße. Ein neues Stück ist bereits in Arbeit. Der Dreiakter mit dem geheimnisvollen Titel „Der Gast“ hat am Freitag, 17. September, 20 Uhr, Premiere. Dabei werden die dann geltenden Regeln zum Gesundheitsschutz eingehalten, unterstreicht Pickl, der sich auf die 25. Spielzeit seines privaten Wirtshaustheaters freut. Es handelt sich um eine der wenigen privaten Theaterbühnen in Bayern.