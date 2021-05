Dauerläufer joggt für den guten Zweck täglich auf den Vilser Kegel

Dauerläufer Georgi Angelov war wieder im Einsatz: Er joggte einen Monat lang täglich auf den Vilser Kegel. Warum der Läufer das tat.

08.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Zugunsten des Kindergartens in Vils ist Georgi Angelov schon einmal einen Monat lang täglich zur Vilser Alp gejoggt und hat den Lechweg von Warth bis zum Lechfall in Füssen in nur einer Etappe bewältigt. Nun machte sich der Pädagoge der Wertachtal Werkstätten der Lebenshilfe in Füssen zugunsten der Grundschulkinder in Vils auf den Weg: Im April lief er jeden Tag auf den 1831 Meter hohen Vilser Kegel für jeweils 150 Euro, die Firmen aus der Region stifteten. Zusammen mit den Spenden, die im Vilser Bürgerladen Vogelbaum eingesammelt wurden, kamen mehr als 7.000 Euro für das Projekt „Vilser Jause“ zusammen.

Verpflegung für Nachwuchs

Ein Schuljahr lang wird der von Angelov mitgegründete Bürgerladen alle Grundschulkinder in Vils nun einmal die Woche gratis und gesund verpflegen. Die gesunde Jause besteht aus einem Vollkornbrot mit Käse, Wurst oder Aufstrich, geschnittenem Gemüse wie Paprika, Gurke und Tomate, Obst sowie hin und wieder einem selbst gebackenen Keks. Die Jause wird im Vogelbaum frischen, biologisch erzeugten und wenn möglich regionalen Zutaten zubereitet. Außerdem werden die Kinder einmal im Monat (wenn es die Corona Maßnahmen zulassen) selber ein Brotzeitbuffet richten. Neben der Jause werden spielerische Vorträge wie „Vom Korn zu Brot“, „Von Kuh zur Milch“ oder „Zucker in Maßen“ organisiert. Die Obst-, Brot-, Milch- und anderen Lieferanten des Vogelbaums werden auch den Kindern ihre Arbeit vorstellen. „Gerade in diesem Alter bilden sich wichtige Ernährungsgewohnheiten“, schildert Angelov ein Anliegen: Ein guter Zugang zu gesunder Ernährung könnte den Kindern helfen, gute Gewohnheiten zu bilden. In Coronazeiten sei es wichtiger denn je, auf Gesundheit zu achten, indem man beispielsweise Sport treibe, sich gesund ernähre, genug schlafe, Ruhepausen im Alltag einbaue und sich vor allem untereinander helfe, betont Angelov: „So sind wir auch gute Vorbilder für unsere Kinder.“ Für sie sei diese Zeit besonders belastend, weil ein Jahr in ihrem Leben viel mehr ausmache als in dem von Erwachsenen. Zusammen könne man sich und den Kindern Mut und Hoffnung für die Zukunft geben. (Lesen Sie auch: Teufelskerl Caprano: Sonthofer stürmt zehn Mal auf den Grünten)

Bei Sturm und Schnee

Das schwierigste bei der Spendenaktion sei es gewesen, jeden Tag ohne Ausnahme auf den Berg zu laufen. Da er bis 16 Uhr bei den Wertachtal Werkstätten arbeite, konnte er erst danach loslaufen. Oft war er da schon müde oder hatte keine Lust, sagt Angelov: „Doch sobald der erste Schritt gemacht wurde, ging es immer bergauf.“ Ein Hindernis war starker Schneefall und eine tiefe Schneedecke während der ersten 20 Tage. Deswegen variierten auch die Auf- und Abstiegszeiten deutlich zwischen zwei und fünf Stunden. So war er oft erst gegen 22 Uhr zu Hause und musste am nächsten Tag wieder früh aufstehen. „Doch es war auch klasse, den Komfortbereich für so einen Zweck zu verlassen“, betont Angelov: „Die gesunde Jause war alle Schmerzen oder Unbequemlichkeiten wert. Schließlich leben wir alle sehr bequem und es tut uns gut, hin und wieder auf etwas für andere zu verzichten.“ (az)

Fotos und Bericht über die 30 Besteigungen stehen auf Facebook.