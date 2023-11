DAV Füssen erinnert mit Aussellungskasten an verstorbenen Luis Stitzinger

Wie im DAV Klertterzentrum Allgäu in Rieden am Forggensee, das vor 20 Jahren entstand, künftig dem Extrembergsteiger Luis Stitzinger gedacht werden soll.

Von Sabrina Kreisle

21.11.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Damals, vor 20 Jahren, herrschte noch ein Mangel an Kletterhallen, nur knapp 50 waren es deutschlandweit. Im Allgäu war die in Rieden erst die zweite, als sie 2003 eröffnet worden war. Inzwischen gibt es über 550 Kletterzentren in ganz Deutschland und sie alle sind wie die in Rieden gut besucht. Damit dies auch so bleibt, wird im April 2024 die Sanierung von 270 Quadratmetern Kletterfläche in Angriff genommen (unsere Redaktion berichtete).

