Demenz geht alle Menschen im Ostallgäu an

Die Zahl der Pflegebedürftigen im Ostallgäu steigt von 4800 auf 5800. Deshalb befasst sich die erste Bürgertagung im Ostallgäu mit dem Thema Demenz.

27.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mit 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern völlig ausgebucht war die erste Bürgertagung „Zusammen(H)alt im Ostallgäu“ im Festsaal in Biessenhofen. Bei der Tagung, die künftig einmal im Jahr stattfinden soll, ging es um unterschiedliche Stadien einer Demenzerkrankung sowie Hilfsangebote. Biessenhofens Bürgermeister Wolfgang Eurisch, zugleich Kreisrat, sagte eingangs, dass im Ostallgäu bis 2031 die Zahl der Pflegebedürftigen von heute 4800 auf rund 5800 steigen werde. Pflege, Betreuung und Versorgung seien „Megathemen der Gegenwart und Zukunft, die uns alle angehen“.

Zahlreiche Angebote für Betroffene im Landkreis Ostallgäu

Der Landkreis kümmere sich bereits mit zahlreichen Angeboten um Betroffene wie Angehörige: vom Pflegestützpunkt über einen eigenen Demenzbeauftragten bis zu seinen Senioren- und Pflegeheimen und nun auch mit der Bürgertagung, die „Informationen beispielsweise zu Gesundheitsförderung, sozialer Teilhabe, bürgerschaftlichem Engagement, Wohn- Versorgungs- und Betreuungsformen im Landkreis“ bereitstelle, wie Eurisch erklärte.

Unter dem Titel „Demenz – nicht mit mir!“ referierte Gerhard Stadler, Demenzbeauftragter des Landkreises, über die Ursachen und Anzeichen einer Demenz sowie darüber, wie man sich vor der Krankheit schützen könne. Laut Stadler böten das Pflegen von sozialen Kontakten, ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung eine gute Möglichkeit, demenzielle Erkrankungen zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

Gehirntraining kann helfen

Ebenfalls über Prävention gab Hans-Peter Esch Auskunft. Der Sport- und Bildungsreferent sowie Neurokinetik-Ausbilder maß dabei dem Gehirntraining eine große Bedeutung bei. Insbesondere motivierende, herausfordernde und komplexe Bewegungsübungen, die sowohl motorische Kompetenzen als auch das Sinnessystem umfassend trainierten, stellten eine hervorragende Demenzprävention dar. Begleitet wurde der Vortrag von praktischen Übungen, die die Teilnehmenden gleich vor Ort ausprobieren konnten.

Wie man Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz besser verstehen kann, berichtete Gabi Friedrich vom Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marktoberdorf. In ihrem Vortrag gab sie Tipps, die das Leben mit Demenzkranken leichter und erfüllter machen könnten. Dabei sei laut Friedrich auch die Sorge um sich selbst wichtig, denn nur wer sich um sich selbst sorge, könne auch andere gut versorgen. Zum Thema „Medikamente und Demenz“ sprach Dr. Stefan Brai. Brai ist Oberarzt am Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren. Er ging bei seinem Vortrag auf die Argumente sowohl für als auch gegen eine medikamentöse Behandlung ein.

Ostallgäuer Nachbarschaftshilfen stellen sich vor

Neben den Vorträgen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einige Hilfsangebote im Ostallgäu informieren. So stellten sich der Pflegestützpunkt Ostallgäu sowie die Nachbarschaftshilfen ebenso vor, wie die Kontaktstellen Demenz und Pflege sowie die Pflegeberatungen der AOK und der privaten Krankenversicherungen.

„Gemeinsames Ziel ist es, ein alters- und demenzfreundliches Ostallgäu zu gestalten“, sagte Eurisch abschließend. Die erste Bürgertagung „Zusammen(H)alt im Ostallgäu“ sei ein wichtiger Baustein dazu.