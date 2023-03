Wie steht es um die Raser in Füssen?

Welche Zahlen für Füssen der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland im vergangenen Jahr ermittelt hat. Eine Straße wird als Gefahrenpunkt eingestuft.

13.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Die Verkehrsteilnehmer fahren langsamer, es sind weniger Raser im Stadtgebiet unterwegs.“ Damit habe man in Füssen das „Ziel erreicht“, sagte Thorsten Preßler vom Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der in Abstimmung mit der Polizei seit Jahren den fließenden Verkehr in Füssen überwacht. Denn je weniger Raser, umso besser ist es um die Verkehrssicherheit bestellt. Nur noch eine einzige Straße in Füssen gilt beim Zweckverband als ein Gefahrenpunkt mit häufigen und hohen Geschwindigkeitsübertretungen, sagte Preßler, als er die Kommunalpolitiker im Verkehrsausschuss über die Kontrollen des Jahres 2022 informierte.

