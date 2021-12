Der Bus fährt im Talkessel Reutte bald nach Bedarf

Gemeinderat stimmt für die Einführung eines neuen Systems. Wie es funktioniert und was es kostet.

26.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Einen öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV), der sich am Bedarf orientiert: Das strebt der Bezirkshauptort Reutte an. Aber auch sechs weitere Gemeinden des Talkessels sollen mitversorgt werden. Der Verkehrs-Verbund Tirol (VVT) stellte am Beispiel der Unterinntaler Marktgemeinde Wattens ein Modell für Reutte vor.

Bürgermeister Günter Salchner möchte ein bedarfsorientiertes Taxisystem installieren statt des früheren Linienbussystems. Früher seien im Talkesselbus kaum Fahrgäste gesessen. Daher habe man diese Linie eingestellt, man wollte nur mehr den Schülerverkehr. „Aber ganz ohne ÖPNV geht’s doch nicht“, war Salchner klar. Deswegen habe man Gutscheine für Taxidienste eingesetzt, was aber als „absolut unbefriedigende Notlösung“ angesehen wurde. Zumal das nur für Menschen aus Reutte galt.

"Öffentliche Linien funktionieren bei uns nicht"

„Öffentliche Buslinien funktionieren bei uns in Reutte nicht“, resümierte der Bürgermeister. Und jetzt habe man einen Paradigmenwechsel hin zu einer Art Mikro-ÖPNV-System. Das Zauberwort On-Demand-Verkehr erläuterte Franziska Daetz vom VVT: Man habe das System der Anrufsammeltaxis weiterentwickelt und flexibler gestaltet. Der Ablauf beginnt mit einer App, in der der Kunde Start- und Zielort eingibt. Es gibt keine festen Haltestellen, aber die virtuellen Haltepunkte sind maximal 200 Meter entfernt. Womöglich könnten unterwegs weitere Fahrgäste hinzustoßen, nach dem Motto „ride-sharing“. Möglich werde das durch ein Hintergrundsystem, welches über die App die Buchungen handhabt. Wer keine App hat, kann auch telefonisch bestellen. Die zugrundeliegende IT-Technik liefere die Firma VIA. Transporteur wird ein Taxiunternehmen sein. Ziele von On-Demand sind eine Garantie für flächendeckende Mobilität, zeitliche Verdichtung des ÖPNV, Vermeidung leerer Busse – und Bezahlbarkeit: Nach dem Modell Wattens gebe es zwei Optionen, erläuterte Daetz. Es falle ein Basispreis, je nach Zahl der zu fahrenden Zonen von 1,30 Euro an, dazu komme ein Aufschlag von einem Euro je Fahrt, zusammen also 2,30 Euro. Oder der Kunde habe ein Abo, dann entfalle der Basispreis, es falle pro Fahrt dann immer nur ein Euro an.

Auf die Region zugeschnitten

Die aus den umliegenden Gemeinden Ehenbichl, Breitenwang, Höfen, Lechaschau, Pflach und Wängle anwesenden Bürgermeister sowie die Zuhörer erhielten die Gelegenheit, sich zum Vorhaben zu äußern. „Wie auf uns zugeschnitten“, „wir brauchen so ein System“, „Kosten sind nicht überzogen“ war der überwiegende Tenor. Höfens Gemeindechef Vinzenz Knapp hat zudem das Problem, dass ihm in der Pandemie die Fahrer weggebrochen sind. Und Tourismus-Obmann Hermann Ruepp bekräftigte, dass man im Sinne der Gäste auch dabei sein werde. Ihm fehle nur die Einbeziehung des Plansees, vor allem in den Sommermonaten.

Kosten sind tragbar

Bei Gesamtkosten von 132.000 Euro entfiele auf den Markt Reutte der Betrag von rund 61.000 Euro. Das entspricht laut Salchner etwa der Höhe des bisherigen Gutschein-Modells, und sei daher tragbar.

Der Marktgemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme, im Frühling 2022 das Projekt auszuschreiben. Vorher finden noch Gespräche mit den weiteren fünf Kommunen des Talkessels statt. Darüber hinaus denkt der Reuttener Bürgermeister weiter. Er überlege, ob man nicht eine Ringlinie machen könnte. Eine solche touristisch hoch frequentierte Linie könnte von Reutte über Füssen, Schwangau, Halblech und das Ammertal eine Route bilden, auf der viele touristische Highlights liegen.