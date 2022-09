Der Coach und Zeitzungszusteller von Roßhaupten

03.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

An sechs Tagen in der Woche wird Ernst Billian nachts aktiv: Dann beginnt für ihn um 0.30 Uhr der Arbeitstag. Der 72-Jährige steht auf und macht sich auf den Weg, um Bürgern in Roßhaupten die Zeitung in den Briefkasten zu stecken. Inzwischen kennt er die Kästen auf seiner Route so gut, dass er schon auf dem Weg zu den Häusern die Zeitungen gerollt oder gefaltet bereit hält. Das frühe Aufstehen macht ihm bei seiner Tätigkeit als Zusteller nichts aus, sagt er. Nein, er starte sogar ganz freiwillig so früh. Am 4. September ist Tag der Zeitungsausträger. Das wollen wir zum Anlass nehmen, einen unserer vielen fleißigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorzustellen.

Extra früh unterwegs

Ziel ist es, den Leserinnen und Lesern bis spätestens 6 Uhr morgens ihre Heimatzeitung an die Haustüre zu bringen. Billian könnte also durchaus länger schlafen. Denn seine normale Route dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden. Doch der Mann im Ruhestand hat es sich zur Gewohnheit gemacht, schon sehr früh loszulegen. Das liege aber auch daran, dass er häufiger, und so auch momentan, für andere Zusteller in Roßhaupten die Vertretung übernehme, wenn diese verhindert sind. „Dann kann es schon mal vorkommen, dass ich 550 Zeitungen inklusive extra zu verteilen habe.“ Kein Problem, sagt Billian. Er sei gerne hilfsbereit, ohne gleich etwas zurückzuverlangen. Denn das habe er schließlich jahrelang auch anderen gelehrt. Billian war 40 Jahre lang Coach und führte dazwischen zusammen mit seiner Frau Renate neun Jahre lang eine Berghütte am Grünten im Oberallgäu. Als Coach schulte er auch Führungskräfte großer Firmen in ganz Deutschland, um sie vor allem in der Teamentwicklung zu stärken. So weit der Beruf als Coach nun von der Tätigkeit als Zeitungszusteller auch entfernt sein mag, Billian findet durchaus einige Punkte, die er früher gelehrt hat, und heute selbst umsetzt. Da sei beispielsweise das selbstständige Arbeiten. Auf seiner Route in Roßhaupten geht er hinter der Metzgerei Kaufmann bis zum Bauhof und links und rechts von der Seeger Straße in die Wohngebiete. Übernimmt er zusätzliche Runden seiner Roßhauptener Kollegen, dann ändert er seine Touren, um möglichst zügig zu sein. Wie er das macht, ist ihm überlassen.

Und da sind noch die Randsteine ....

Billian sagt, er genieße die Ruhe der Nacht. Angst hat er dabei freilich keine. „Was soll mir da schon begegnen?“, fragt er lachend. Ein paar streunende Katzen, höchstens mal eine verirrte Kuh oder mehrere Füchse seien ihm schon über den Weg gelaufen. Mit Hunden habe er ohnehin kein Problem, die seien aber so früh morgens auch noch nicht aktiv. Ähnlich sei das bei ihm mit dem Wetter. Regen? „Ach, dann werde ich halt nass.“ Kälte? „Die hat mir noch nie was ausgemacht.“ Nur bei Gewitter, gesteht er, da zieht er sich auf seiner Route doch lieber in sein Auto zurück. Ach ja, da wären noch die Randsteine. In der Dunkelheit habe er dann schon die eine oder andere Stufe übersehen, sagt er schmunzelnd. Ziemlich genau elf Kilometer legt Billian zurück. Immer wieder mit dem Auto, aber auch weite Teile zu Fuß. Auch darin sieht er einen Mehrwert: „Das ist Fitness pur.“ So kam er überhaupt erst zur Tätigkeit als Zusteller. Mit dem Ende seiner Arbeit als Coach mit Beginn der Pandemie 2020, suchte er eine neue Beschäftigung. Und weil er sich ohnehin gerne sportlich betätigt, beispielsweise mit dem Mountainbike, empfahl ihm seine Frau den Job als Zusteller.

