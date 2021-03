Seit Montag dürfen Buchhandlungen wieder öffnen. Der erhöhte Inzidenzwert im Ostallgäu stoppt aber den Einzelhandel. Die Stimmung in Füssen ist gespalten.

08.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Es ist spannend, genauso packend wie das Erste. Obwohl die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt wird.“ Bernd Wöstmann freut sich, dass er in der Buchhandlung Seitz&Auer wieder Leser beraten kann. „Beraten kann man am Telefon einfach nicht ganz so gut“, erklärt der begeisterte Filialleiter mit einer Buchempfehlung in der Hand.