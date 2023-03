Nach 4:3-Sieg gegen Lindau: EV Füssen sichert sich Playoff-Teilnahme in der Eishockey-Oberliga

Bis zur letzten Sekunde mussten die Fans im ausverkauften Stadion am Kobelhang zittern. Dann stand fest: Der EV Füssen steht in den Play-offs. Erste Reaktionen.

12.03.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Den ersten Play-off Einzug in der Eishockey-Oberliga seit fast zehn Jahren feierten die Fans des EV Füssen noch lange nach der Schlusssirene. Dank eines 4:3-Siegs gegen die Lindau Islanders am Sonntagnachmittag stehen die Schwarz-Gelben im Achtelfinale und treffen dort ab Freitag auf die Hannover Scorpions. Ein Erfolg, den vor wenigen Tagen noch kaum jemand für denkbar gehalten hatte. Wohl auch deshalb war die Stimmung der 1400 Fans derart ausgelassen. "Ich bin absolut stolz auf meine Mannschaft", sagte Trainer Janne Kujala nach der Partie. "Die Jungs sind trotz vieler Verletzungen und Rückschläge über sich hinaus gewachsen."

Eishockey-Oberliga: EV Füssen - EV Lindau Islanders 4:3

Denn noch am Dienstag zum Start der Best-of-three Serie hatte der EV Füssen seine gute Ausgangsposition verspielt. Nach der herben 2:6-Pleite im Heimspiel hatten die meisten Experten damit gerechnet, dass Lindau den Sack zu machen und den EV Füssen in die Sommerpause schicken würde. Doch weit gefehlt. "Wir haben die Serie am Freitag verloren", sagte ein sichtlich enttäuscher Lindauer Trainer John Sicinski. Seine Mannschaft habe im Heimspiel eigentlich alle Trümpfe in der Hand gehabt, aber am Ende nicht genug Willen gezeigt. Der Seriensieg des EV Füssen sei verdient, sagte Sicinksi. Der EVL-Coach haderte aber mit dem Spielverlauf am Sonntag in Füssen. Seine Mannschaft sei optisch überlegen gewesen. Habe aber zu viele Fehler verursacht.

EV Füssen steht im Achtelfinale der Eishockey-Oberliga nach Pre-Playoffs gegen Lindau

Auf Seiten des EV Füssen avancierte derweil ein Amerikaner zum Matchwinner. Bauer Neudecker sorgte nur wenige Sekunden vor der ersten Drittelsirene für den eminent wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1 (20. Minute). Und er war es auch, der mit seinem Treffer zum 4:2 im dritten Abschnitt die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Für die anderen Treffer hatten Leon Dalldush und Jere Helenius gesorgt. "Ein Kompliment aber auch an Spieler, die sonst nicht im Rampenlicht stehen", sagte Kujala. Als Beispiel führte er den jungen Tim Flammann an. Spieler wie der junge 20-jährige Stürmer seien in die Bresche gesprungen, nachdem sich Leistungsträger wie Janne Seppänen oder Julian Straub schwer verletzt hatten. Ob die beiden womöglich noch einmal ins Geschehen eingreifen können gegen Hannover, konnte Kujala noch nicht prognostizieren. "Aber feststeht, alles was jetzt kommt, ist Zugabe", sagte Kujala vor der Play-off Serie gegen den Deutschen Meister von 2010.