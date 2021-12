Der Füssener Stadttunnel ist technisch machbar

Machbarkeitsstudie zum Vorschlag der Ideenwerkstatt liegt vor und soll am Dienstag Thema im Stadtrat sein. Wie Rathauschef Eichstetter nun gerne vorgehen würde.

14.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Technisch kann man den Stadttunnel in Füssen umsetzen – zu diesem Ergebnis kommt auch die Machbarkeitsstudie zum Vorschlag der Ideenwerkstatt (wir berichteten mehrfach). Ob das millionenschwere Großprojekt allerdings tatsächlich realisiert wird, hängt davon ab, ob die Kommune dafür Zahlväter findet. An diesem Dienstag soll dem Stadtrat die Machbarkeitsstudie in der im Haus Hopfensee um 17 Uhr beginnenden Sitzung vorgestellt werden, das Gremium wird dann über das weitere Vorgehen beraten. Wenn es nach Bürgermeister Maximilian Eichstetter geht, sollte das Gremium die Vorplanung zur Kenntnis nehmen und an den Freistaat weiterleiten, damit der das Projekt anschiebt, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion.