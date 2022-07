Darum wird der Forggensee für den Lech zum Problem

Wegen vieler Staustufen führt der Lech zu wenig Kies, Sand und Erde mit. Das schadet dem Flussbett und der ökologischen Vielfalt. Was tun?

14.07.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Der Forggensee ist ein Bremsklotz für den Lech. Er ist die erste von 23 Staustufen zwischen Füssen und Augsburg und behindere die sogenannte Geschiebedurchlässigkeit des Flusses besonders gravierend, heißt es in einer Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen an den Bayerischen Landtag. Dadurch werde dem Lech in seinem weiteren Verlauf das Geschiebe (Kies, Sand und Erde) vorenthalten, das er dringend brauche, um seine Gewässerbett zu stabilisieren und zum Beispiel Kiesbänke zu schaffen. Vor allem das Fehlen Letzterer beeinträchtigt die ökologische Vielfalt am Lech, der auf deutscher Seite ohnehin alle paar Kilometer verbaut ist und schon lange nicht mehr seinem ursprünglichen Verlauf folgen kann.

