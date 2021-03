Der Startschuss für Rolli-Skaten in Füssen ist gefallen

Mit dem barrierefreien Ausbau der Anlage im Füssener Weidach ist begonnen worden. Wann sie wieder für Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht.

11.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Der barrierefreie Ausbau des Funparks in Füssen hat begonnen. „Barrierefrei im Ostallgäu: Skaten für Rollifahrer in Füssen“ – so der Titel des vom EU-Programm Leader geförderten Projekts – soll im Frühsommer möglich sein. Dank der üppigen Fördermittel kann die Stadt Füssen den Ausbau finanziell stemmen, dazu kamen auch Spenden – zuletzt am Mittwoch: Der Initiator des Skate- und Bikeparks, Thomas Scheibel, unterstützte das Vorhaben mit 2.900 Euro. Bürgermeister Maximilian Eichstetter freute sich bei der Übergabe über die angelaufenen Bauarbeiten, denen weitere folgen sollen – etwa Umzäunungen, der Gehweg, ein neuer Radweg entlang der Bundesstraße oder eine Böschung: „Langsam bringen wir eine Struktur rein.“