Deutlich mehr Briefwähler in Füssen werden erwartet

Für 5000 Füssener hat die Stadt entsprechende Unterlagen bestellt. Wie man an sie kommt

25.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Wahlkampf ist nun auch in Füssen und den umliegenden Orten sichtbar eingezogen. Wahlplakate in unterschiedlichen Größen säumen die Straßen. Die einen Parteien locken mit Versprechungen, die anderen provozieren mit Kritik: Die heiße Phase vor der Bundestagswahl am 26. September hat begonnen. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl, wie sie ihre Kreuze setzen: bequem von zu Hause aus per Briefwahl oder am 26. September vor Ort im Wahllokal. Mit einer erhöhten Nachfrage bei der Briefwahl – auch wegen Corona – rechnet man bei der Stadtverwaltung.

Rekordmarke in Sicht

Exakt 10 699 Bürgerinnen und Bürger können in Füssen in diesem Jahr bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben, etwas weniger als bei der Wahl 2017: Damals waren 10 742 Wahlberechtigte registriert. Viele Wähler werden aber nicht im Wahllokal erscheinen. Fast jeder zweite Wahlberechtigte wird die Chance nutzen, die Kreuzchen zu Hause zu setzen, schätzt man bei der Stadt. Daher wurden 5000 Briefwahlunterlagen bestellt. Werden sie alle genutzt, würde damit eine Rekordmarke geknackt: Denn vor vier Jahren nutzten „nur“ 3467 Füssener die Möglichkeit zur Briefwahl.

Doch wie kommt man an die Briefwahlunterlagen? Zum einen gibt es auf der Homepage der Stadt Füssen ein entsprechendes Antragsformular (OLIWA Wahlschein). Zum anderen kann man den Wahlbenachrichtigungsbrief abwarten, der in dieser Woche verschickt wird, und ihn dann ausgefüllt bei der Stadt Füssen einreichen: Das wird ab Donnerstag, 26. August, im Klosterhof möglich sein. Dass deutlich mehr Füssener erwartet werden, die zu Hause ihr Kreuzchen machen, zeigt sich an der Zahl der Briefwahllokale: Sie steigt von neun (2017) auf nunmehr zwölf. Die Zahl der „normalen“ Wahllokale wurde dagegen um eins auf zehn reduziert. Denn der bewegliche Wahlvorstand, der früher Füssenerinnen und Füssener zum Beispiel in Seniorenheimen besuchte, wurde wegen Corona aufgelöst.

Corona-Regeln beachten

Auch Kreiswahlleiter Ralf Kinkel vom Landratsamt Ostallgäu geht davon aus, dass der seit Jahren anhaltende Trend zur Briefwahl anhält. Einen weiteren Schub bringe die Corona-Pandemie, da viele Menschen möglicherweise der kontaktlosen Stimmabgabe im Wohnzimmer den Vorzug geben, sagt Kinkel. In den Wahllokalen wird man die aktuellen Corona-Regeln beachten müssen. Aktuell geht man bei der Stadt Füssen davon aus, dass in den Wahllokalen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot gelten werden. Ein genaues Hygienekonzept werde zwei Wochen vor der Wahl erstellt.