Deutsche Curling Junioren stehen bei Heim-WM im Finale

Nach einem wahren Krimi bis ins zehnte End schaffen es Deutschlans Curling-Junioren um Skip Benny Kapp bei der WM in Füssen ins Finale. Auf wen sie dort treffen

03.03.2023 | Stand: 22:06 Uhr

Deutschland steht Im Finale der Curling U21-Weltmeisterschaft in Füssen. Gegen Norwegen gewann das Team von Skip (Mannschaftskapitän) Benny Kapp am Freitagabend mit 9:6. Damit trifft die Mannschaft im Finale am Samstag um 14 Uhr auf China. Die Entscheidung gegen starke Norweger fiel nach zwischenzeitlichen 5:7-Rückstand erst im zehnten End (Durchgang).

Curling Junioren-WM in Füssen: Deutsche Männer stehen im Finale

Als amtierender Vizeweltmeister ins Turnier gestartet konnte die Mannschaft um Benny Kapp (Füssen), Mario Trevisiol, Johannes Scheuerl und Felix Messenzehl (beide Oberstdorf) ihrer Favoritenrolle damit bislang voll gerecht werden. In der Vorrunde unterlag das Team lediglich in zwei von neun Spielen. Eine der Niederlagen setzte es ausgerechnet gegen die Chinesen, auf die die Deutschen nun am Samstag am 14 Uhr in der Arena in Füssen treffen. Coach Andy Kapp hatte die Chinesen vor dem Turnier als die große Unbekannte bezeichnet, konnten die Athleten aus Fernost doch wegen der Corona-Pandemie nur sehr wenige internationale Wettbewerbe in den vergangenen drei Jahren bestreiten.

Benny Kapp und deutsche Curling-Junioren feiern bei WM in Füssen Finaleinzug

Paralllel stehen sich am Samstag um 14 Uhr im Spiel um Platz drei übrigens Schottland und Norwegen gegenüber. Die Finals der Frauen beginnen bereits um 9 Uhr. Dort allerdings gänzlich ohne deutsche Beteiligung. Die Mannschaft von Kapitänin Sara Messenzehl war bereits nach der Vorrunde in die B-Gruppe abgestiegen.