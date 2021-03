Die Bürger mitnehmen - das gilt auch für Schwangau

Für Kommunen ist es wichtig, die Bürger mitzunehmen. Sonst verliert die Bevölkerung das Vertrauen. Das gilt insbesondere dann, wenn es um das Thema Kosten geht.

12.03.2021 | Stand: 20:00 Uhr

Die Staatsregierung hat es den Gemeinden beim Thema Erschließungskosten und Altlasten nicht leicht gemacht. Ob die Kommunen die Kosten weitergeben oder nicht, obliegt ihnen selbst. Natürlich kann die Kommune auf die Bescheide verzichten.

Umlegung der Kosten ist für Re-Finanzierung wichtig

Aber ist das hinsichtlich angespannter Haushalte in Zeiten von Corona sinnvoll? Und widerspricht es nicht der Gleichbehandlung? Der Gemeindetag empfiehlt deshalb, nicht einfach auf die Einnahmen zu verzichten. Es sei nicht vertretbar, dass Eigentümer in bestehenden Baugebieten zu Lasten der Allgemeinheit die Erschließung „geschenkt“ bekommen, während in Neubaugebieten Bürger zahlen müssen.

Bürger mit Transparenz mitnehmen

Gleichzeitig muss die Gemeinde die Bürger aber mitnehmen, muss sich erklären und darf bei dieser Thematik nicht hinter verschlossenen Türen beschließen – ja nicht einmal der Eindruck darf diesbezüglich erweckt werden. Nur wer die Bürger umfassend und rechtzeitig informiert, sich mit ihnen austauscht, schafft auch Vertrauen und Akzeptanz. In Schwangau ist das offensichtlich nicht gelungen.