Hundenasen finden Vermisste sogar unter Wasser

Die DLRG Füssen hat zwei neue Wasserortungshunde, die künftig bei Vermisstensuchen auf Gewässern eingesetzt werden. Die Tiere leisten dabei Erstaunliches.

16.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Die Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in Füssen hat zwei neue Hunde für die Wasserretung. Die beiden Vierbeiner Jerry und IsyBlue von Dominik Schneider, Einsatzleiter der DLRG Füssen, haben diese Prüfung vor kurzem erfolgreich abgelegt. Ihre neue Einsatzmöglichkeit ist laut der DLRG von entscheidender Bedeutung bei der Suche nach Vermissten auf dem Wasser. Denn Wasserortungshunde sind darauf trainiert, bei Vermisstensuchen auf dem Wasser eingesetzt zu werden. Dabei begibt sich der Hundeführer gemeinsam mit seinen Tieren auf ein Boot. Mit den feinen Spürnasen wird das Gewässer systematisch abgesucht. Das erfordere ein hohes Maß an Präzision und Effizienz, teilt die DLRG mit.

Prüfung stellte hohe Anforderungen an DLRG-Hunde aus Füssen

Die Prüfung stellte hohe Anforderungen an Jerry und IsyBlue sowie ihr Herrchen. Innerhalb von 45 Minuten muss der Hundeführer den See absuchen und dabei dem Bootsführer die Suchtaktik mitteilen, damit dieser den vorgegebenen Kurs steuern kann. Nach dem Einsatz auf dem Wasser haben die Hundeführer zusätzlich 20 Minuten Zeit, um die Auswertung am PC vorzunehmen und den präzisen Ort der Geruchsquelle zu bestimmen.

Wasserortung schwierigste Art der Vermisstensuche

"Die Wasserortung ist die wohl schwierigste Art der Vermisstensuche, da hier der Hund nicht selbstständig hinlaufen kann, wo er möchte, sondern mit dem Boot immer wieder in den Geruch und herausgefahren wird", erklärt Schneider. Selbst kleinste Geruchsmoleküle in der Luft können die geschulten Hunde zuverlässig erkennen und anzeigen. "Ein ausgebildeter Wasserortungshund kann vom Boot aus Personen bis zu 50 Meter und mehr unter Wasser orten und dem Hundeführer anzeigen, wo der menschliche Geruch an die Oberfläche steigt. Auf diese Weise kann man den Einsatztauchern Anhaltspunkte für ihre Suchen geben", sagt der DRLG-Einsatzleiter. Diese herausfordernde Aufgabe erfordere eine enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier sowie eine außergewöhnliche Ausbildung der Hunde. Sie dauert etwa zwei Jahre und schließt sich an eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Flächensuche an.

Neue Wasserortungshunde sollen Einsätze der DLRG Füssen effektiver machen

Die erfolgreich abgelegte Prüfung von Schneider und seinen beiden Hunden markiert nach Angaben der DRLG Füssen einen Meilenstein für den Ortsverband und die Sicherheit auf dem Wasser im Allgäu. "Die neu ausgebildeten Wasserortungshunde werden dazu beitragen, vermisste Personen schneller zu finden und Rettungseinsätze noch effektiver zu gestalten. Die Vorteile dieser Methode sind evident. Sie reduziert die Tauchzeiten der Einsatztaucher, spart Atemluft in den Tauchflaschen und erhöht die Effizienz bei der Suche nach Vermissten im Wasser erheblich," teilt die Rettungsorganisation mit.

Mehr zur Rettungshundearbeit der DLRG Füssen gibt es unter https://fuessen.dlrg.de. Kürzlich führte die Organisation auch ein Rettungshunde-Casting durch, um neue Einsatzkräfte zu gewinnen.