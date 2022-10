Die Erfolgsstory der SG Lechsee: Wenn Rivalen ein Team wird

Gemeinsam Spaß und Erfolg: Das haben nun schon seit knapp einem Jahr die Fußballer aus Prem und Lechbruck. Wie aus der Spieler-Not eine Tugend wurde.

13.10.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Die Stimmung müsste bei Matthias Moser eigentlich getrübt sein. Soeben hat er mit seinem Team eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. 2:3 trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung, das alles ausgerechnet im Spitzenspiel der Fußball A-Klasse 7 gegen Aufstiegskonkurrent Wildsteig/ Rottenbuch II.

Aber Kopf in den Sand stecken und allem Ärger Luft machen? Das kommt für den Stürmer gar nicht erst in Frage. Auch wenn es schmerzt, kann Matthias Moser die Niederlage gut weglächeln. Zu groß ist schließlich die Freude, dass er überhaupt mit einem konkurrenzfähigen Team auf dem Fußballplatz stehen kann. Dass er mit seinen Jungs in einem Punktspielbetrieb um Siege kämpfen darf. Dass er an der Seite von zahlreichen Freiwilligen und Verantwortlichen seine ganz eigene Erfolgsgeschichte geschrieben hat – nämlich die der Spielgemeinschaft „Lechsee“.

So nennt sich der Zusammenschluss eben jener beiden Fußballvereine, die früher als SV Prem und SV Lechbruck im Lokalfußball bekannt waren. Über Jahrzehnte hatten jene Vereine nebeneinander existiert, sich teils hitzige Derbys geliefert – ehe es 2021 zur Radikalveränderung kam.

Der SV Prem hatte zwischenzeitlich nur mehr 15 Spieler

Der SV Prem, so erzählt Matthias Moser, hatte zu diesem Zeitpunkt nur mehr 15 aktive Spieler in seinem Herren-Kader. Entschieden zu wenig, um Woche für Woche ein konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen. Besonders, weil es Ausfälle der verschiedensten Art den Premer Fußballern immer wieder schwer machten. Der Verein stand sportlich auf dem Scheideweg – und fand sein Glück auf der anderen Seite des Lechs. In Lechbruck, beim Lokalrivalen, der selbst mit einer ähnlichen Problematik zu kämpfen hatte. Zwar reichten hier die Männer, um zuverlässig eine erste Mannschaft an den Start zu bringen. Doch eigentlich hatte man für diese eine Mannschaft viel zu viele Spieler, „und für eine zweite ganz klar zu wenig“.

Moser, damals wie heute Abteilungsleiter der Sparte Fußball in Prem, erinnert sich noch gut daran, wie beide Mannschaften eines Tages auf die Idee kamen, sich an einen Tisch zu setzen. Um nicht gegen-, sondern miteinander zu arbeiten – die verrückte Idee einer Premer-Lechbrucker Spielgemeinschaft war geboren. „Die Stimmung war von Anfang an genial“, berichtet Moser. Beide Vereine seien wie elektrisiert von der Vorstellung gewesen, hier etwas Neues auf die Beine stellen zu können. Von einem „ordentlichen Motivationsschub“, der auf einmal quer durch die beiden Lech-Ortschaften zog, spricht Moser.

Die SG Lechsee und die Frage: Wo soll man spielen?

Es sei eine „echt anstrengende“ Zeit gewesen, die mit jeder Menge Organisationsaufwand, Klärungsbedarf und zahlreichen Fragen einherging. Wo spielt man in Zukunft? Welche Trikots kommen zum Einsatz? Wer finanziert das Ganze? Moser ist auch heute noch froh, dass spätestens zu dieser heiklen „Geburtsstunde“ der heutigen SG Lechsee die lokalen Schranken zwischen Premern und Lechbruckern endgültig durchbrochen wurden. Gemeinsam packte man das Projekt an - und zeigte sich dabei ein ums andere Mal erfinderisch. Zum Beispiel in Sachen Teamnamen. „Man wollte etwas, das beide Dörfer verbindet“, sagt Moser. Etwas, das einerseits komplett „neutral“ war, andererseits aber auch das nötige Identifikationspotenzial für Zuschauer und Spieler in sich trug. „Und das war in unserem Fall nun mal der Lech beziehungsweise der Lechsee“.

Nun brauchte es nur mehr ein neues Teamlogo, wobei man auf die professionelle Hilfe von einem speziellen Designbüro zurückgriff. Schnell war klar: Im Zentrum des SG-Wappens sollte neben Bootshaken und Flößerpaddel auch die in rot gefärbte Lechbrücke zu sehen sein – ein Symbol für die kulturelle wie auch politische Verbindung der beiden Lech-Kommunen.

Gleich ein Aufstieg für die SG Lechsee in Jahr eins nach der Gründung

Die Harmonie war von Anfang an so gut, dass schnell neue Freundschaften entstanden. Gemeinsame Ausflüge und ein mehrtägiges Trainingslager verstärkten eben jenen Teamspirit, von dem sich Matthias Moser auch heute noch beeindruckt zeigt. Die mannschaftliche Geschlossenheit sei schließlich ein wesentlicher Grund, warum der SG Lechsee gleich in ihrer Premierensaison der direkte Aufstieg aus der B- in die A-Klasse gelang.

Weitere Zutaten für den Gemeinschaftserfolg? „Eine hohe Trainingsbeteiligung sowie gutes Coaching, dazu sehr erfolgreiche Neuzugänge“, meint Abteilungsleiter Moser. Für ihn stimme ganz einfach die Chemie, irgendwie laufe zurzeit „alles zusammen“. In der ersten, wie auch in der zweiten SG-Lechsee-Mannschaft, die mittlerweile den Tabellenführer in der C-Klasse mimt.

Diese Ziele sind für die SG Lechsee gesetzt

Völlig nachvollziehbar, dass bei so viel sportlichem Erfolg die nächsten Meilensteine schon klar vorgegeben sind. Die Kreisklassen-Aufstiegsrunde soll es sein, für die zweite Lechsee-Garnitur der Sprung in die B-Klasse. Die Erfolgswelle weiter reiten - den Spaß am Fußball dabei nicht aus den Augen verlieren. Mit dieser Einstellung führen die Lechsee-Kicker ihren Verein, wobei noch nicht alles völlig glatt läuft. Es gäbe an einigen Stellen schon noch etwas zu tun, „ein hartes Stück Arbeit“ warte weiterhin auf alle Beteiligten.

Dennoch fällt das Fazit bisher absolut positiv aus: Moser und seine Kollegen könnten so auf eine beispielhafte Kooperation von Vereins-Vorständen, Verantwortlichen und Mitgliedern zurückblicken. Auf eine „wirklich gute Arbeit“, die ohne Sponsoren und den Rückhalt in der Premer wie Lechbrucker Gemeinde nicht möglich gewesen wäre.

Auf ein insgesamt funktionierendes Konstrukt, an dessen Erhalt sich auch heute noch, knapp ein Jahr nach Vereinsgründung, Spieler wie Trainer, Fans wie ehrenamtliche Helfer, Tag für Tag in unterschiedlichster Funktion beteiligen. Eine echte Erfolgsgeschichte einfach, die so nur Wenige der Premer-Lechbrucker-Fußballpartnerschaft zugetraut hätten. „Ich glaube, mit der Gründung haben wir so ziemlich alles richtig gemacht“, sagt Moser abschließend. Nun sehnt er sich nach dem „Höchsten der Gefühle“: Einem Aufstieg seiner SG-Jungs in die Kreisklasse.

Dazu vielleicht noch ein Sieg im Derby gegen Steingaden. So ein bisserl Lokalrivalität darf dann eben schon noch sein.