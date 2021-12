Die erste E-Lok ist in Pfronten angekommen - doch es geht mit Diesel weiter

Am Sonntagmorgen hält die E-Lok aus Tirol kommend im Bahnhof Pfronten-Steinach. Weiter nach Kempten wird aber auch in Zukunft auf den Dieselantrieb gesetzt.

13.12.2021 | Stand: 15:06 Uhr

Am Sonntag war es endlich soweit, der erste Elektrozug hielt in den Morgenstunden am Bahnhof in Pfronten-Steinach auf Gleis 3. Gähnende Leere auf dem Bahnsteig. Keine Feierlaune, kein großer Bahnhof also für das Großereignis, das lange auf sich warten ließ. Die Einfahrt des ersten Elektrozuges. Für den Lokführer und Zugführer kein besonders aufregender Tag, denn sie sind schon seit längerem mit den Elektrozügen unterwegs.

Die erste E-Lok ist in Pfronten angekommen: Eine Jungfernfahrt, die Routine ist

Die Jungfernfahrt verlief folglich nur über die letzten 15 Kilometer von Vils nach Pfronten-Steinach. Routine also. Auf der Reststrecke ist der Zug mit 60 Stundenkilometer unterwegs, wobei er merklich leiser in den Bahnsteig einfährt. Wer Richtung Reutte, Garmisch oder Innsbruck reisen möchte, steigt ab jetzt in den Zug mit E-Lok. So lässt es sich ab jetzt in den komfortablen, großzügig eingerichteten Waggons angenehm bequem, umweltverträglicher und vor allem um einiges geräuschärmer reisen als bisher.

Bahnhof Pfronten bleibt Sackgasse für zukunftsträchtigen Elektroantrieb

Somit ist der kleine Bahnhof wie geplant vorerst zur Sackgasse für zukunftsträchtigen Elektroantrieb geworden. Denn von Steinach Richtung Kempten wird bis auf Weiteres gedieselt, wenn überhaupt ein Zug fährt und nicht gerade auf den Schienenersatzverkehr zurückgegriffen werden muss. Die Außerfernbahn bildet das Tiroler Verbindungsstück der Bahnlinie von Kempten kommend weiter bis nach Garmisch oder Innsbruck. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nahmen zuletzt viel Geld in die Hand, um die Bahnstrecke auf Tiroler Boden komplett zu elektrifizieren. Die verbleibende Lücke konnte nun in Betrieb genommen werden.

Der urige Bahnhof Pfronten-Steinach somit zu einem wichtigen Umsteige- und Verkehrsknoten weiterentwickelt worden. Mit seinem liebevoll dekorierten Bahnhofsgebäude und seinem ganz besonderen Charme hat er es sich auch besonders verdient, als erster Elektrobahnhof in die Pfrontener Geschichtsbücher einzugehen.

