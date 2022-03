In Füssen wird regionaler Käse, Wurst und feine Kost zukünftig nicht mehr von Annette Weiß verkauft. Sie hat ihre Türen geschlossen – wer der Nachfolger wird.

31.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nach sieben Jahren Käseglocke in der Füssener Altstadt, hat die Geschäftsführerin Annette Weiß am vergangenen Samstag nun die Türen ihres Geschäfts geschlossen. Was anfangs als Laden für Bio-Käse begann, entwickelte sich mehr und mehr zu einem Verkauf von feinen Produkten – seit 2016 auch für Wurst.