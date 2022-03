Ende März gibt es noch einmal vier Vorstellungen in Füssen. Auf was sich die Zuschauer freuen können.

Von Markus Röck

20.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Für die vier letzten Vorstellungen von „Der Ring – Das Nibelungenmusical“ vom 24. bis 27. März im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen gibt es noch Karten. Wer das preisgekrönte Spektakel also noch sehen will, hat dazu die Chance, muss sie aber auch nutzen, denn weitere Vorstellungen in Füssen sind nicht geplant. „An Theatern ist es üblich, dass das Repertoire immer wieder überarbeitet wird und damit Stücke auch ausgetauscht werden“, erklärt Theaterleiter Benjamin Sahler.