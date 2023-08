„Die modernsten Häuser in Füssen bauen“

Bei Neubauten will Füssener ein in der Region wohl einzigartiges ökologisches Gesamtkonzept verwirklichen. Wie der Bauunternehmer einheimische Käufer gewinnen will.

03.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er hat den Anspruch, „die modernsten Häuser in Füssen zu bauen“ – und dies mit einem ökologischen Gesamtkonzept, das in der Region wohl einzigartig sein dürfte: Der Füssener Bauunternehmer Thomas Scheibel will bis Ende 2025 zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohnungen in der Nähe des früheren Hallenbad-Areals fertigstellen. Ein Projekt, das einen zweistelligen Millionenbetrag verschlingt. Hier entsteht also nicht gerade Wohnraum für den kleinen Geldbeutel. Scheibel tut dennoch alles, um Einheimischen die Wohnungen schmackhaft zu machen: Sie werden bei Anfragen bevorzugt behandelt, müssen keine Provision bezahlen und erhalten einen Sonderrabatt, sagt er. Zudem versichert er, dass in den Neubauten keine Ferienwohnungen entstünden.

