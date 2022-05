Die Open Airs am Füssener Festspielhaus werden grün

Wenn im Juli Roland Kaiser, Sarah Connor, oder Sido in Füssen singen, hat der Veranstalter auch die Natur im Blick. Besucher erwartet ein spezieller Contest.

27.05.2022 | Stand: 07:11 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind die Königswinkel Open Airs im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen zurück – und das besonders umweltfreundlich. Wie Veranstalter Allgäu Concerts mitteilt, bemüht er sich darum, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten.

Das beginnt mit den Tickets, die papier- und versandfrei als PDF-Datei auf dem Smartphone am Einlass vorgezeigt werden können, und geht weiter mit Catering und Technik: Allgäu Concerts lege bei der Auswahl der Catering-Partner und der Technik-Lieferanten besonderen Wert auf eine Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen mit kurzer Anfahrt.

Konzert am Festspielhaus in Füssen: Mehrwegbecher und Müllsammel-Aktion

Bei den Getränken werde auf biologisch abbaubare Mehrwegbecher aus nachwachsenden Rohstoffen sowie ein Pfandsystem zur Vermeidung von Müll gesetzt. Konzertbesucher werden zudem durch einen Contest „Sei ein Müllheld!“ animiert, den anfallenden Abfall gleich selbst wegzuwerfen. Allgäu Concerts stellt hierfür spezielle Müllsäcke bereit.

Die Besucher, die den meisten Müll sammeln, erhalten einen Preis. Da die größte Belastung für die Umwelt die Anreise der Besucher ist, bietet der Allgäuer Konzertveranstalter schon seit Jahren einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service an. Linienbusse fahren diverse Orte im Umkreis an und bringen die für diesen Service angemeldeten Besucher nach den Konzerten auch wieder zurück.

Auftakt der Open Air Konzerte am Forggensee mit Roland Kaiser

Im Barockgarten des Festspielhauses mit Blick über den Forggensee auf die Berge und die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau treten Ende Juli vier Künstler auf. Den Auftakt gibt am Samstag, 23. Juli, ab 20 Uhr Schlagerstar Roland Kaiser. Zusammen mit einer 14-köpfigen Live-Band trägt er eine Auswahl seiner größten Hits vor wie „Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Joana“ oder „Dich zu lieben“. Dazu kommen Stücke aus seinem im Frühjahr 2019 erschienenen Album „Alles oder Dich“ wie „Stark“, „Kurios“ und „Liebe kann uns retten“.

Lesen Sie auch

Open Airs im Allgäu So heiß wird der Festival-Sommer: Wer unter dem Allgäuer Himmel auftritt

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Am Freitag, 29. Juli, folgt ab 20 Uhr Sarah Connor, die sich zuletzt mit ihren beiden deutschsprachigen Alben „Muttersprache“ (2015) und „Herz Kraft Werke“ (2019) an die Spitze der deutschen Albumcharts sang. Einen Tag später, am Samstag, 30. Juli, steht ab 20 Uhr Sido auf der Bühne am Forggensee. Mit einer energiegeladenen Show stellt er die Stücke seines Albums „Ich & keine Maske“ vor, das im Herbst 2019 direkt auf Platz eins in die deutschen Albumcharts einstieg.

Königswinkel Open Airs: Preisgekrönter Sänger treten auf

Das große Finale der Königswinkel Open Airs bestreitet am Sonntag, 31. Juli, ab 20 Uhr der mehrfach unter anderem mit Bayerischen Musiklöwen ausgezeichnete Wincent Weiss. Die Songs seines aktuellen Albums „Irgendwie Anders“ verarbeiten den Trubel der jüngsten Jahre um ihn.

Das aber nicht mit einem „Überflieger“-Gefühl, sondern mit Glück und Dankbarkeit, in die sich manchmal eine gewisse Nachdenklichkeit, Sehnsucht und leichte Zweifel einschleichen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Weiss zusammen mit Achterbahn die Single „So gut“. Auf der Bühne steht er mit Gitarrist Benni Freibott, Keyboarder Manuel Weber, Bassist Manfred Sauer und Schlagzeuger Florian Kettler.

Mehr Infos uns Tickets gibt es hier.

Lesen Sie auch: Musical-Nachwuchs aus dem eigenen Haus auf der Bühne in Füssen.