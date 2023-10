Die Rettungswache in Pfronten-Kappel ist die modernste

Nachdem nun auch die Außenanlagen fertig sind, feiert das BRK seine neue Einrichtung mit vielen Gästen. Was die immer wieder zitierten zwölf Minuten bedeuten.

01.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zwölf Minuten. So lange soll es in Bayern laut Innenministerium maximal dauern, bis ein Rettungswagen am Einsatzort eintrifft. Von der alten Rettungswache des Roten Kreuzes bei der St. Vinzenz Klinik in Pfronten-Ried aus wäre das nicht ganz gegangen, schließlich gehören zum Versorgungsbereich auch die Oberallgäuer Gemeinden Oy-Mittelberg und Wertach. Der deshalb nötig gewordene Umzug ermöglicht den Rettern nicht nur, die vorgegebene Hilfsfrist einzuhalten. Am westlichen Ortsrand von Pfronten-Kappel haben sie die modernste der acht Rettungswachen des BRK-Kreisverbands Ostallgäu erhalten, wie dessen Vorstandsvorsitzende Barbara Strobel bei der Feierstunde zur Fertigstellung sagte. Sie dankte dabei allen, die dazu beigetragen hatten, auch den Grundstückseigentümern, die ihre Flächen zur Verfügung stellten. Viel Lob hatte sie auch für das Team der Rettungswache, "eine eingeschworene Mannschaft". In Betrieb gegangen war die neue Rettungswache bereit nach knapp einjähriger Bauzeit im Februar. Mit der Feierstunde und dem anschließenden Tag der offenen Tür hatte man aber gewartet, bis auch die Außenanlagen fertig waren. Das Bayerische Rote Kreuz reiste dazu jetzt mit zwei seiner höchsten Repräsentantinnen an: Präsidentin Angelika Schorer und deren Vorvorgängerin, Ehrenpräsidentin Christa von Thurn und Taxis, beide im Ostallgäu beheimatet.

Hohe Umweltstandards

Mehr als eine Million Euro hat die neue, 525 Quadratmeter große Rettungswache gekostet, die nicht nur den Kräften des BRK beste Bedingungen bietet, sondern vom Füssener Büro Stein + Buchholz um Thomas Geiger mit Architektin Anna Martin und Bauleiter Robert Landerer besonders umweltfreundlich geplant wurde: Es erfüllt den Niedrigenergiestandard KfW 55, ist mit einer Wärmepumpe mit Gasunterstützung und einer 10-kWp-Photovoltaikanlage ausgerüstet und verfügt über eine 20.000 Liter fassende Zisterne. Das darin gesammelte Regenwasser wird für die Reinigung der Fahrzeuge genutzt. Glücklich ist auch Wachleiter Harald Marth: "Wir haben uns diesen Standort gewünscht", sagte er unserer Redaktion. In drei Ruheräumen sowie einem großzügigen Aufenthaltsraum können die Mitarbeiter der Rettungswache zwischen den Einsätzen entspannen. Rund um die Uhr steht ein Rettungswagen, acht Stunden am Tag zusätzlich ein Krankentransportwagen jeweils mit zwei- bis dreiköpfiger Besatzung für den Einsatz bereit. Zwei Büros, eines für den Wachleiter, eines für Medizinprodukte und Hygienebedarf, eine Hygieneschleuse sowie Umkleiden für Frauen und Männer gehören ebenfalls zum Raumangebot, ebenso eine Doppelgarage und eine Waschhalle für die Fahrzeuge. Besonders wichtig: Auch ein Unterrichtsraum mit Simulator steht zur Aus- und Weiterbildung von Sanitätern bereit. Ab sofort gehören auch drei Notfallsanitäter-Schüler zum Personal der Rettungswache, das laut Rettungsleiter Marth über 17 Haupt- und 15 Ehrenamtliche sowie drei Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr verfügt, die zu Rettungssanitätern ausgebildet werden. "Wir haben so viele tolle junge Leute", freut sich Marth über den Nachwuchs. Den Kappelern nimmt er unterdessen die Sorge, sie würden nun dauernd von Blaulicht und Martinshorn aus dem Schlaf gerissen: Nur zu Einsätzen direkt vor Ort werde man in den Ort einfahren. Der übliche Weg sei die direkte Anbindung von der Wache an die Umgehungsstraße, egal in welcher Richtung der Einsatz wartet.

Simulationszentrum für Aus- und Weiterbildung

Von neuen Herausforderungen für den Rettungsdienst berichtete BRK-Präsidentin Schorer. Immer wichtiger werde die Aus- und Weiterbildung, für die es in Pfronten-Kappel nach Schwabmünchen nun das zweite Simulationszentrum im Regierungsbezirk Schwaben gebe, Außerdem werde man sich in den nächsten Jahren verstärkt dem Thema "Telenotarzt" widmen. Gleichzeitig müsse sich man dagegen wehren, dass Rettungskräfte im Einsatz immer öfter Angriffen ausgesetzt seien. Auch, dass ein Rettungswagen kein "Taxi mit Blaulicht" sei, sei heute leider nicht mehr selbstverständlich.

"Lebensnotwendig, überlebenswichtig"

Landrätin Maria Rita Zinnecker nannte die neue Rettungswache "lebensnotwendig, überlebenswichtig" und lobte sie als vorbildliches Gebäude für die Region, das nicht nur funktional, sondern auch optisch sehr gelungen sei. Bürgermeister Alfons Haf bedankte sich bei allen Beteiligten, dass die neue Rettungswache genau an diesem Standort verwirklicht werden konnte. Er meinte damit auch die Nachbarn in Nesselwang, die im Sinne guter Zusammenarbeit keine eigenen Ansprüche auf die Rettungswache erhoben hätten. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz werde die Gemeinde noch vertiefen.