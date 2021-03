Trotz des gegenläufigen Trends der 1960er Jahre blieb diese Bergkäserei in Weizern selbstständig. Dabei war sie keine Neuheit, zeigte später aber Mut.

Von Albert Guggemos

18.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Bauern in Weizern widersetzten sich in den 1960er und 1970er Jahren einem Trend. Während fast alle kleineren Käsereien im Altlandkreis Füssen sich damals der Milchverwertung Ostallgäu in Rückholz anschlossen, beharrten sie auf die Unabhängigkeit ihrer Käsereigenossenschaft. Für das Weiterführen einer Käserei zu dieser Zeit waren sehr viel Mut und Entschlossenheit erforderlich. Die Bauern blieben indes selbstständig und konnten sich trotz anfänglicher Zweifel erfolgreich behaupten.