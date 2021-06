Die Via Claudia Augusta verbindet wieder Länder und Regionen

Vor dem römischen Streitwagen mit Pferden stellten sich die am Projekt beteiligten zum Gruppenbild. Jeweils von links: oben: Ronald Petrini (Geschäftsführer Tourismusverband Naturparkregion Reutte) und Günter Salchner (Bürgermeister Reutte); vorne: Thomas Pihusch (Bürgermeister Roßhaupten), Marina Kuhn (Leiterin Geschäftsstelle Euregio Via Salina), Jan Schubert (Leiter Ortsentwicklung Pfronten), Klaus Fischer (Geschäftsführer Allgäu GmbH), Stefan Fredlmeier (Direktor Füssen Tourismus & Marketing), Sebastian Gries (Geschäftsführer Tourismusverband Ostallgäu), Susanne Lengger (Geschäftsführerin Tourismusverband Pfaffenwinkel), Dr. Siegfried Gohm (Vorstand Via Claudia Augusta Tirol), Rudolf Zündt (Via Claudia Augusta Bavariae), Paul Iacob (Präsident Via Claudia Augusta Transnational), Ursula Euler (Geschäftsführerin Regionalentwicklung Außerfern), Dr. Walter Stefan (Obmann Via Claudia Augusta Tirol) und Hermann Ruepp (Obmann TVB Naturparkregion Reutte). Lesen Sie auch: Kempten bleibt die älteste römische Stadt weit und breit