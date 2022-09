Die vielen Farben einer Lechbruckerin

Mit zwölf Jahren hat Stephanie Eicken mit dem Zeichnen und Malen begonnen. Heute ist sie 33, lebt in Lechbruck und hat ein sehr breites künstlerischen Spektrum.

18.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Künstlerin Stephanie Eicken stammt vom Chiemsee, und wohnt in Lechbruck am See. Die 33-Jährige stellt sich im Gespräch mit unserer Redaktion vor.

Warum Lechbruck?

Ich lebe seit 2020 in Lechbruck. Die Liebe war’s, warum ich her kam. Aber Lechbruck ist auch ein wunderschönes Fleckchen Erde.

Wie kamst Du zur Kunst? Was hast Du ursprünglich gelernt?

Ich habe Verkäuferin gelernt, diesen Beruf aber nie fertiggemacht. Dann war ich lange Zeit nur putzen und habe mich um meine Kinder gekümmert. Ich zeichne schon, seit ich zwölf bin. Damals war ich eifersüchtig auf eine Schulfreundin. Diese konnte wirklich super zeichnen. Also hab ich einfach angefangen und überall geübt. Meine Lehrerin meinte damals: Auch wenn kein Name auf meinen Proben stehen würde, an meinen Zeichnungen am Blattrand würde sie mich immer erkennen.

Wird man als Künstlerin geboren, oder ist ein Kunststudium Pflicht?

Ich glaube, weder noch. Kann man zur Künstlerin geboren sein? Natürlich, dann fällt einem alles Künstlerische ohne viel Übung ganz leicht. Aber jeder kann Kunst machen und man braucht dazu kein Studium. Auch wenn ich damals gerne ein Kunststudium besucht hätte.

Wie alt warst Du, als Du mit deiner künstlerischen Tätigkeit angefangen hast?

Mit zwölf Jahren hat alles angefangen. Ich hab fast nur noch gezeichnet. Als ich Kinder bekam, gab es eine sehr lange Pause. Aber letztendlich habe ich viel zu große Freude daran, etwas Kreatives aufs Blatt zu bringen.

Die Malerei von Stephanie Eicken fällt bisweilen ein wenig düster aus. Bild: Silke Zink

Was versuchst Du in der Kunst zu verarbeiten und auszudrücken?

Meistens male ich ganz spontan, was mir gerade in den Sinn kommt. Manchmal träume ich aber auch von etwas, was mir keine Ruhe lässt, bis ich es gemalt habe, oder auch Geschichten. Diese muss ich dann aufschreiben. Und meine Wut verarbeite ich auch oft in Bildern, diese sind aber meistens sehr düster und deshalb nur für mich.

Was ist für Dich Kunst?

Kunst kann alles sein, was kreativ ist. Geschichten, Bilder, Gedichte aber auch Videospiele. Ich liebe Videospiele und kenne einige, die ich als Kunst bezeichnen würde. Auch handwerkliche Dinge wie Metallbearbeitung, Glasbläserei oder Buchbinden sind Kunst.

Wenn Du nicht malen würdest, was würdest Du tun? Was interessiert Dich außerhalb der Malerei?

Das Buchbinden habe ich neu für mich entdeckt und liebe es. Aber wenn ich mir etwas anderes aussuchen hätte können, vielleicht hätte ich etwas mit meiner Stimme gemacht. Synchronsprecherin oder Hörbücher vertonen.

Ursprünglich hast Du doch mit Malen angefangen? Jetzt die Buchbinderei. Wie kam es dazu?

Meine Mutter hatte in meiner Kindheit ein Kinderbuch geschrieben, vor zwei Jahren haben wir angefangen, das zu illustrieren. Sie wollte es ihren Enkeln als Weihnachtsgeschenk als gebundene Ausgabe schenken. Jedem eins. Bei damals vier Enkeln, mittlerweile sind es fünf, wäre das ganz schön teuer geworden. Also war meine Idee, das Ganze einfach selbst zu machen. Ich habe mir also einen Kurs dazu angesehen und habe angefangen zu binden. Und was soll ich sagen. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe auch vor, in den nächsten Jahren damit auf die Märkte zu gehen, um diese zu verkaufen.

Was sind Deine Intentionen, Ideen und aus welchen Quellen schöpfst Du Deine Bilder?

Ich bin eine sehr intuitive Malerin. Ich habe meistens keine genaue Intention. Ich habe ein Bild im Kopf und setze das dann um. Manchmal entsteht daraus aber auch etwas vollkommen anderes. Aber ich kopiere für mich privat auch schon mal Bilder, die mir sehr gut gefallen. Ich sehe das als gute Übung an, um selbst besser zu werden. Im Moment male ich eher niedliche/kindliche Bilder, da ich für meine Tochter ein Buch schreibe und dieses dann auch illustrieren möchte. Generell könnte ich mir vorstellen, Kinderbücher zu illustrieren.

Illustrationen für Kinderbücher macht Stephanie Eicken sehr gerne. Bild: Silke Zink

Was macht Deine Kunst aus?

Ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich sehr breit gefächert bin, was meinen Stil angeht. Ich habe sowohl schon Mangas gezeichnet, als auch Semi-Realistisch. Ich male kindgerechte Bilder, aber habe tatsächlich auch schon Akt gezeichnet.

Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Gehst Du in die Natur oder malst du lieber in deinen vier Wänden?

Ich habe hier leider noch keinen Arbeitsplatz. Ich hoffe aber, mir einen einrichten zu können, wenn die Umstände es erlauben. Im Moment arbeite ich da, wo ich gerade Platz finde.

Wie ordnest Du deine Kunst ein? Gibt es einen Zeitbezug?

Ich glaube nicht, dass ich sie einordnen kann. Sie ist vielseitig und es kommt immer ganz auf meine Stimmung an. Meinen derzeitigen Stil würde ich wohl unter kindgerecht einordnen. Ich male gerade überwiegend kindliche Bilder, um auch mein Portfolio in diese Richtung zu füllen.

Gibt es einen Künstler oder ein Kunstwerk in Deinem Leben, der/das Dich nachhaltig beeinflusst?

Es ist Kunst selbst, die mich in verschiedene Richtungen beeinflusst. Es gibt so viele talentierte Menschen, dass man oft mit Selbstzweifeln kämpfen kann. Aber jeder von ihnen ist auch sehr inspirierend, seinen eigenen künstlerischen Weg zu gehen.

Wie stellst Du dir deine künstlerische Zukunft vor?

Ich würde, wie schon erwähnt, sehr gerne Bücher illustrieren. Kinder- oder Jugendbücher wären schön. Ich liebe den Fantasybereich und könnte mir vorstellen, dafür auch Buchcover zu gestalten. Oder mit einem/einer begabten Autor/in zusammen eine Reihe von Büchern gestalten. Vielleicht habe ich auch noch die Möglichkeit, in den Videospiel-Bereich zu gehen und Charaktere zu designen. Ich bin gespannt auf das, was noch kommt.

Welchen Tipp würdest Du jemandem mitgeben, der seinen künstlerischen Weg finden möchte?

Es einfach tun. Ich selbst hab so lange gezögert, wusste nicht, wie ich starten soll. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und ich bin endlich soweit, ihn auch zu gehen.

Könntest Du dir vorstellen, deine Kunst weiterzugeben?

Tatsächlich habe ich einen Kurs auf der Seite buya.de. Das ist ein Angebot für Kinder von drei bis 18 Jahren. Dort unterrichte ich „Charaktere erstellen für Anfänger.“