Discobesucher zückt Messer - Sicherheitsdienst handelt geistesgegenwärtig

Drei alkoholsierte Männer gingen in Füssen auf den Sicherheitsdienst einer Discothek los.

05.03.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Am frühen Samstagmorgen pöbelten drei männliche Besucher in einer Füssener Diskothek andere Gäste an. Der Sicherheitsdienst verwies sie daraufhin des Hauses. Vor den Räumlichkeiten gingen die deutlich alkoholisierten Männer dann laut Polizei auf den Sicherheitsdienst los; einer von ihnen zog dabei sogar ein Klappmesser.

Die Angriffe konnten jedoch ohne Folgen abgewehrt werden. Der Sicherheitsdienst brachte die Lage unter Kontrolle. Leichte Verletzungen zogen sich lediglich die Angreifer zu. Im weiteren Verlauf beschädigte einer der Männer zwei Autos. Die Männer waren im Alter von 20, 24 und 26 Jahren. Nachdem sich alle einer Blutentnahme zur Ermittlung des genauen Alkoholwertes unterziehen mussten, wurden sie wieder entlassen. Die Ermittlungen laufen indes, kündigte die Polizei an.