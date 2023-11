DJ Ötzi und seine Liebe fürs Lechtal - „alte, alte Heimat“

Bei seinem Auftritt vor 4000 Fans in Reutte gibt der Erfolgsmusiker auch Teile seiner besonderen Biografie preis. Was ihn mit der Region verbindet.

19.11.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Er wolle unbedingt noch einmal in seiner „alten, alten Heimat“ auftreten, sagte Gerry Friedle. Deshalb schleppte er sich am Freitagabend trotz schwerer Hüftprobleme nach Reutte. Dort sollte der 52-Jährige, der den meisten besser bekannt unter seinem Künstlernamen DJ Ötzi ist, nämlich als Stargast zwei besondere Attraktionen eröffnen. Reutte on Ice – die größte Freilufteisfläche Tirols und die Lichtershow Lumagica auf der Burgruine Ehrenberg.

