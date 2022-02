Kein Platz fürs Nest: Dohlen werden in Füssen und Schwangau kaum mehr geduldet

An Füssens Wahrzeichen, dem Hohen Schloss, finden Dohlen noch Brutmöglichkeiten. An vielen anderen Gebäuden versperren ihnen Gitter geeignete Nischen.

Sie sind wieder da, die wendigen Flugkünstler: Gemeint sind die Dohlen, die alljährlich in den Mauernischen des Hohen Schlosses ihre Jungen aufziehen. Bei seiner letzten Zählung hat der Füssener Vogelkundler Richard Wismath etwa 24 Tier feststellen können, die schon wieder aus dem Mittelmeerraum zurückkamen. Während der Wintermonate bevorzugen die Dohlen die klimatisch wärmeren Gegenden auf, wo sie ihre Nahrung finden.

Die Dohle, auch Turmkrähe genannt, ist ein Singvogel aus der Familie der Rabenvögel. Sie nisten gerne in Gebäudenischen und Löcher aller Art. Allerdings wird ihnen der Zugang zu geeigneten Niststätten, etwas bei der St. Coloman Kirche in Schwangau oder der St. Sebastian Kirche in Füssen, durch Gitter verwehrt.

Dohlen stehen unter Naturschutz

Da die Dohlen unter Schutz stehen, dürfen sie nur mit Absprache der zuständigen Behörde vergrämt oder gar die Nester beseitigt werden. „Es ist jammerschade, dass die wunderschönen Vögel mit ihren bläulich silbernen Augen, die statistisch in Deutschland immer weniger werden, in Kirchen, Burgen und Ruinen kaum noch Niststätten vorfinden, welche der Mensch, ihr größter Feind, nicht mit Gitter oder Eisenstäben verriegelt hat“, sagt Wismath.

Auch am Hohen Schloss in Füssen haben nur wenige Dohlen eine Chance, eine Brutmöglichkeit zu finden, da auch dort der Großteil geeigneter Nischen durch Gitterstäbe versperrt wurde, teilt der Vogelkundler mit. (Lesen Sie auch: Tauben in Füssen: "Es ist extrem schlimm")

Jungvögeln suchen mit ihren Eltern proteinreiche Insekten

Wobei es doch schön sei, wenn nach der Brutzeit die Jungvögel mit ihren Eltern zur frühen Morgenstunde vereint zur Horner Viehweide fliegen, um dort ihre Nahrung zu suchen – in Form von proteinreichen Insekten, aber auch Schnecken und Würmer werden nicht verschmäht.

Danach fliegen sie gemeinsam zur Tränke. „Anschließend genießen sie im Innenhof des Hohen Schlosses, oder gar am Zeiger der Sonnenuhr ihr wohlverdientes Sonnenbad“, so Wismath.

Früher galten Dohlen als Unglücksbringer

Früher zumindest galten die Dohlen aufgrund ihrer recht dunklen Erscheinung als Unglücksbringer oder als Boten für Seuchen wie die Pest. Doch inzwischen wisse man, dass die Dohle ein äußerst intelligenter Vogel ist, den auch schon der bekannte Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz studierte.

Natürliche Feinde hat die Dohle genügend: Besonders für die Jungvögel lauern überall Gefahren. Wismath nennt hier Wanderfalken, Kolkraben, Uhus und Sperber. „Der Mensch jedoch ist vor wie nach ihr größter Feind, obwohl die Population ihrer Art in Bayern immer weniger wird“, sagt der Vogelkundler.

