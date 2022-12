Dorferneuerung in Roßhaupten geht in die letzte Runde

Der nun startende Abschnitt in Roßhaupten wird voraussichtlich sechs Jahre dauern. Was in den zurückliegenden fast drei Jahrzehnten erreicht wurde und was noch geplant ist.

25.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Einen Rückblick und eine Vorausschau gab Gottfried Hübl vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach auf die Dorferneuerung in Roßhaupten. Vor bald drei Jahrzehnten ist die Dorferneuerung in Roßhaupten gestartet, nun geht es in den letzten Abschnitt.

Hübl zeigte in einer Präsentation auf, was sich seit 2014 in der Gemeinde getan hat. Über die meisten Änderungen sowie Neuerungen hat unsere Redaktion im Laufe der Zeit regelmäßig berichtet. Es begann mit der Vermessung des Ortes, dann die Verkleinerung des Gebietes, in dem insbesondere ab 2019 die Dorferneuerung weitergeführt wurde.

Begonnen hat die Dorferneuerung vor 29 Jahren. Hübl erinnerte daran, dass für die Baugesamtkosten bisher 2,3 Millionen Euro investiert wurde, dafür hat die Gemeinde eine Förderung von 1,6 Millionen Euro erhalten. Zu den letzten Maßnahmen gehörte die Neugestaltung des Pfannerplatzes, ein neues Innerentwicklungskonzept, wie auch ein Freisitz am Kiosk Kurpark (im Frühjahr 2023) und der Abbruch des Strobelhauses, das in den nächsten Jahren neu als Mehrgenerationenhaus gebaut werden soll (wir berichteten).

Nun geht es in den letzten Abschnitt der Dorferneuerung, der vermutlich weitere sechs Jahre dauern wird. Aktuell stehen dazu noch Grundstücksverkäufe und Täusche an. Wie Bürgermeister Thomas Pihusch sagt, geht es dabei nur um kleine Teilgrundstücke, die beispielsweise bei Straßensanierungen und Wegeneubau im und um den Ort nötig waren. Auch stehen noch ein paar landwirtschaftliche Wege zur Sanierung an. Das Prozedere für diese Ankäufe oder den Tausch stellte Hübl ebenfalls vor, wie auch die Preise für Wiesen und innerörtliche Grundstücke. Die Betroffenen wurden und werden gehört, wenn gewünscht, dann auch schriftlich.

An all den Maßnahmen war und ist die Teilnehmergemeinschaft beteiligt. Dazu mussten Neu- und Wiederwahlen des Vorstandes und deren Stellvertreter durchgeführt werden, weil drei langjährige Teilnehmer - Reinhard Walk, Rudolf Zündt und Johann Greis - ausgeschieden sind. Hübl und Bürgermeister Pihusch bedankten sich bei den Ausscheidenden herzlich für ihre lange und intensive Arbeit.

