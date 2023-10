Dorfmuseum Roßhaupten: „HolzKunst trifft Licht- und Farbenergie“ ihre Werke im Dorfmuseum Roßhaupten aus

Drei befreundete Kunstschaffende zeigen ihre Werke noch bis 5. November im Pfannerhaus in Roßhaupten. Sehr unterschiedliche, doch auch verbindende Exponate sind zu sehen.

26.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Einmal mehr hat das Ehepaar Altmannshofer Mut bewiesen mit einer Ausstellung im Dorfmuseum Roßhaupten. Die drei befreundeten Künstler Friederike Schottmayer, Yamun Goerlitz sowie die in Roßhaupten ansässige Christina Lindl stellen unter dem Motto „HolzKunst trifft Licht- und Farbenergie“ ihre Werke an den kommenden Wochenenden bis zum 5. November jeweils von 15 bis 18 Uhr aus. Mut deswegen, weil die Arbeiten so unterschiedlich sind. Und doch scheinen sie irgendwie verbindend.

Respekt vor der Arbeit der anderen

Gegenseitig stellten sich die Kunstschaffenden nach dem leisen Lied von Lindl auf einer ihrer gebauten Saiteninstrumente vor. Viel Respekt zeigten sie jeweils vor der Arbeit der/des anderen. Die locker aufgestellten Werke des Trios zeigen, dass jeder ganz eigene Ansichten und Empfindungen in die Kunst hat. Das drückten sie auch in ihren gegenseitigen Vorstellungen aus.

Energetische Acrylbilder sind in Roßhaupten zu sehen

Friederike Schottmayer zeigt im Pfannerhaus ihre „nicht-gegenständlichen energetischen Acrylbilder“. Die sie oft „aufgrund der tiefgehenden Wirkung“ bei ihrer Lebensberatungstätigkeit in Altenstadt einsetzt. Ursprünglich war sie Lehrerin am Gymnasium in den Fächern Chemie und Biologie, sie betreute auch das EDV-System bei der Bundesagentur für Arbeit. Diese Tätigkeiten dienten ihr nach eigenen Aussagen „zur Erdung und dem Streben nach Klarheit“, die sie auf ihrer lebenslangen Suche nach „Methoden der Energiearbeit“ brauchte.

Bei Leuchtobjekten ist auch Holz im Spiel

„Ein Aspekt der künstlerischen Tätigkeit“ von Yamun Goerlitz sind Leuchtobjekte mit sehr individuellen Ideen, die „zu einer Bereicherung des Wohnerlebnisses beitragen“ sollen. Dabei verwendet er auch Holz, teils naturbelassen, teils sehr filigran verarbeitet. Locker sind einige seiner Objekte in den beiden Ausstellungsräumen verteilt. Das eine oder andere Objekt überrascht und überzeugt zum Gebrauch.

Nicht nur Möbel, sondern auch Leuchtbilder

Christina Lindl stellt in Roßhaupten ihre Naturholzmöbel und -objekte sowie Monochorde her. In der Ausstellung sind diesmal aber kaum Möbel aus ihrer Kollektion ausgestellt, die mit den besonderen Formen und Holzarten ihre „Liebe zum Holz“ erkennen lassen. Die Künstlerin, die ihre Ausbildung im Schreiner-Meisterkurs sowie ein Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie begann, kommt aus einer musikalischen Kunsthandwerker-Familie, die „ihre Naturverundenheit und ihr Einfühlungsvermögen in die Wohnkultur geprägt“ hat. Sie stellt auch ihre Leuchtbilder mit „Blüten & Kunst“ aus, die zusätzlich angenehmes Licht nicht nur in der Ausstellung verbreiten.